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09.12.2018 06:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Завтра на Сахалине будет представлен новый врио губернатора области

В понедельник в Южно-Сахалинске полпред президента РФ на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев представит временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщает ТАСС.

Известно, что после представления новый врио будет готов ответить на вопросы журналистов.

Фото: Пресс-служба Кремля
Путин назначил Лимаренко врио главы Сахалинской области

Валерий Лимаренко в воскресенье вылетит в Южно-Сахалинск. Как ожидается его представление состоится в 16.00 по местному времени (8.00 мск).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области.

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин вчера завил, что "главными критериями при назначении Валерия Игоревича Лимаренко стали совокупный и успешный опыт работы на региональном и федеральном уровне".

Справка "РГ"

Должность главы региона была вакантна с тех пор, как в конце сентября президент РФ назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалин с 2015 года, врио главы Приморского края.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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