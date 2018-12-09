Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне

В Иркутской области умерла 15-летняя спортсменка сборной России - сибирячку нашли мертвой в ванне.

По предварительной версии,​ девочка погибла от удара током после того, как упал в воду находившийся на зарядке мобильный телефон, передает KP.RU.

Результаты вскрытия тела, по итогам которого будет названа точная причина смерти спортсменки, пока не сообщаются.

Информации о личности погибшей мало. Каким видом спорта занималась девочка, пока не называется. Известно, что она одержала громкую победу на первенстве России, после чего была включена в состав национальной сборной.