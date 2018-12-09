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09.12.2018 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне

Текст: Оксана Грибанова

В Иркутской области умерла 15-летняя спортсменка сборной России - сибирячку нашли мертвой в ванне.

Фото: Валерий Шарифулин/Т АСС
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По предварительной версии,​ девочка погибла от удара током после того, как упал в воду находившийся на зарядке мобильный телефон, передает KP.RU.

Результаты вскрытия тела, по итогам которого будет названа точная причина смерти спортсменки, пока не сообщаются.

Информации о личности погибшей мало. Каким видом спорта занималась девочка, пока не называется. Известно, что она одержала громкую победу на первенстве России, после чего была включена в состав национальной сборной.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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