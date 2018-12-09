В Барнауле из-за аварии без тепла остались более 11 тысяч человек

В Барнауле восстанавливают теплоснабжение домов и социальных объектов после крупной коммунальной аварии, случившейся в ночь с 7 на 8 декабря. В Октябрьском районе города произошел прорыв теплотрассы по адресу ул. Водопроводная, 142.

В двадцатиградусный мороз без тепла и горячей воды остались более 11 тысяч человек, проживающих в 55 многоквартирных домах и 245 домах частного сектора. В зоне отключения оказались два детских сада, две школы, три медицинских учреждения.

Сегодня утром в администрации Октябрьского района прошлом заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации города, тепло и горячее водоснабжение начало поступать сегодня в 09.00 местного времени (5.00 мск). На 12.00 местного времени (08.00 мск) к теплоснабжению подключены 31 многоквартирный и 210 частных жилых домов, детские сады и школы, колледж и общежитие.

В работах занято восемь аварийных бригад. Сейчас специалисты комитета ЖКХ городской администрации совместно с представителями управляющих компаний проводят подомовой обход, проверяя температуру в жилых помещениях.