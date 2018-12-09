В Ленобласти мужчина убил трех оппонентов

Следователи Ленобласти выясняют обстоятельства убийства трех человек в деревне Косково Бокситогорского района.

Как сообщает региональный СК, жертвами нападения стал 64-летний мужчина, в доме которого и произошло преступление, а также его гости - 55-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Предполагаемый убийца - 34-летний парень задержан. По версии следствия, мужчина убил своих оппонентов ножом во время застолья.

Гость попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.

В СК отмечают, что подозреваемый ранее имел конфликты с законом - несколько лет он провел в колонии за совершение убийства.