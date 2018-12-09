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09.12.2018 21:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вздремнуть в капсуле

В петербургском аэропорту Пулково открылся необычный отель
Текст: Евгения Цинклер
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Долгое ожидание между стыковочными рейсами в аэропорту Пулково теперь станет комфортнее. В общей зоне пассажирского терминала открылся капсульный отель Aerosleep.
Всего в аэропорту размещено тринадцать капсул. И судя по всему, простаивать пустыми они не будут. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Всего в аэропорту размещено тринадцать капсул. И судя по всему, простаивать пустыми они не будут. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Всего в аэропорту размещено тринадцать капсул. И судя по всему, простаивать пустыми они не будут. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Выглядит он, мягко говоря, непривычно - два ряда невысоких кабинок с дизайном, вызывающим ассоциации с космическими кораблями из фантастических фильмов. Площадь каждой капсулы - всего четыре квадратных метра. То есть по сути это сплошная двухместная кровать. Внутри можно только сидеть или лежать - встать в полный рост не получится. Есть откидной столик, большое зеркало, телевизор, бесплатный Wi-Fi, USB-порт, розетка для зарядки гаджетов и часы-будильник. Но главное - комфортное спальное место с одеялом, подушками и одноразовым постельным бельем. То есть то, чего так не хватает пассажирам, которые вынуждены провести в аэропорту несколько часов из-за длительной стыковки или задержки рейса.

Для обуви предусмотрен специальный ящик, ручную кладь можно взять с собой, а большой чемодан - сдать в общую камеру хранения на первом этаже аэропорта. В Пулково подчеркивают, что капсулы оснащены системой вентиляции, противопожарными датчиками дыма и компактными огнетушителями.

Фото: depositphotos.com
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В первые дни после открытия Aerosleep работает по промо-тарифу - 190 рублей за час. Дети до десяти лет могут отдохнуть с родителями бесплатно.

Всего в аэропорту размещено тринадцать индивидуальных капсул. И судя по всему, простаивать пустыми они не будут. Опыт московского аэропорта Внуково, где похожий капсульный отель появился минувшим летом, показывает - пассажиры с удовольствием пользуются возможностью полноценно выспаться, вместо того, чтобы пытаться подремать, сидя в неудобной позе.

Пользователи интернета вовсю обсуждают пулковское нововведение. Одни возмущаются отсутствием санузла и говорят, что проще и дешевле (в пересчете на сутки) доехать до какого-нибудь хостела. Другие парируют: все равно никто не будет снимать капсулу на сутки, а для того, чтобы провести пару-тройку часов в ожидании самолета, да еще и прямо в терминале, такой способ весьма хорош.

- На самом деле это очень круто! - комментирует на странице Пулково в соцсетях Василий Иванов. - Я как-то раз в аэропорту ночью восемь часов сидел. Был бы такой вариант - просто супер. Без душа можно обойтись. По поводу хостела - если ждать часов шесть-восемь, то смысла нет: пока доедете, заселитесь, потом обратная дорога... А тут плюс два часа нормального сна.

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