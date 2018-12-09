В Петербурге состоялась церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту Prize Giving Gala 2018.

Специально для участия в празднике автоспорта в Северную столицу прибыли чемпионы мира по ралли Себастьян Ожье и Жюльен Инграссиа, а также успешно завершившие сезон Джордж Расселл ("Формула-2") и потомственный автогонщик, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер (европейская "Формула-3"). На красной ковровой дорожке у входа в Большой зал петербургской филармонии отметились также обладатели второго и третьего места "Формулы-1", пилоты команды "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Свою долю славы и восторгов болельщиков получил и чемпион Межконтинентального кубка по дрифту Георгий Чивчян (Россия).

Но самым ожидаемым гостем церемонии стал, конечно же, лидер "королевских гонок" - британский автогонщик, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Кубок чемпиона мира, который Хэмилтон получил уже в пятый раз, ему вручил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.

Не забыли организаторы отметить и заслуги тех, без кого невозможно обойтись чемпионам. Президент клуба "Наследие" Карлос Барбоса и врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручили директору австрийской высшей технической школы HTL Steyr Францу Рейхуберу и преподавателю этой школы Герхарду Румпельшбергеру кубок "Наследие" за подготовку технических кадров для автоспорта.

Подарок на память о визите в город на Неве получил и Жан Тодт. Глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов вручил ему гильзу от снаряда, которым был произведен выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь Генеральной ассамблеи FIA, которая в России прошла впервые.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в этом году мероприятие проводится именно в России, Кирьянов отметил, что ассамблея проводится раз в два года в разных странах - членах FIA. Не единожды бывая на этих мероприятиях, президент РАФ принял решение, что "мы можем организовать это не хуже, а может быть, и лучше". Жан Тодт от имени международной ассоциации принял приглашение. В разговоре с журналистами он отметил, что на него произвело большое впечатление российское гостеприимство и высочайший уровень организации, в том числе встреча с президентом РФ.

- Я очень рад находиться в Петербурге, - отметил он. - Мы заканчиваем очень тяжелый сезон, подводим итоги Генеральной ассамблеи. Роль главы FIA для меня очень важна. И в будущем многое предстоит сделать.

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о том, какой импульс отношениям России и FIA может придать нынешняя встреча в Северной столице, Жан Тодт отметил, что это прекрасная возможность поддержать существующие контакты и наладить новые.

- Мы рады тем встречам, которые у нас состоялись в Санкт-Петербурге, и рассматриваем очень позитивно перспективы контактов с Россией на будущее, - добавил он.

В деловой части ассамблеи значилось более 50 мероприятий, "на которых определяется мировая политика автоспорта на ближайший год". Глава FIA при этом отметил, что санкции против России не помешали собрать весьма представительный автофорум, потому что гонщики, автоспорт и улучшение дорожной инфраструктуры в интересах всех автомобилистов - вне политики.