Баста из Ростова стал лучшим исполнителем хип-хопа в России

Исполнитель рэпа из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, стал победителем Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Он получил титул "Лучший хип-хоп исполнитель".

Церемония награждения прошла в концертном зале Государственного кремлевского дворца.

Как сообщают организаторы конкурса, победу Василию Вакуленко принесла рэп-композиция "Папа What's Up", соискателями престижной награды также выступили Егор Крид с песней "Миллион алых роз", исполнитель Loc-Dog feat и Ёлка с композицией "До солнца", Вахтанг -"Обнадежь надеждой, нирвана" и Matrang - "Медуза".

После получения награды Василий Вакуленко поблагодарил жену и дочерей за поддержку, и призвал всех аккуратней слушать рэп, так как "хип-хоп - это страшная сила".

Победителями премии "Виктория" также стали: Олег Митяев, Михаил Гуцириев, Денис Клявер, Валерия, Леонид Агутин, Лобода, группа "Би-2", Анна Нетребко, Денис Мацуев, Филипп Киркоров и другие музыкальные коллективы.