Экс-министра Астраханской области заподозрили в злоупотреблении на 114 млн

В Астраханской области сотрудники полиции задержали экс-министра экономического развития региона Алексея Попова.

Бывший чиновник, как сообщает ТАСС, подозревается в злоупотреблении полномочиями и фальсификации документов, что причинило ущерб в размере свыше 114 миллионов рублей.

"Подозреваемый, являясь конкурсным управляющим организации, из личной заинтересованности с 2015 по 2017 годы осуществлял реализацию ее имущества стоимостью свыше 114,5 миллиона рублей в пользу своего близкого друга по заниженной цене в размере 12 миллионов рублей", - говорится в официальном сообщении регионального управления СК России.

Действия подозреваемого неоднократно обжаловались в суде, где подозреваемый предоставлял в качестве доказательств фальсифицированные документы.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статьям 303 и 201 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу, злоупотребление полномочиями).

Напомним, что Алексей Попов стал министром экономического развития Астраханской области в ноябре 2017 года, а в октябре 2018 года был освобожден от занимаемой должности.