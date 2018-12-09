Под Астраханью увековечили Макарыча из фильма "В бой идут одни старики"

В Ахтубинске на аллее Героев мемориального комплекса "Крыло Икара" состоялась церемония открытия памятника авиационным техникам, которые готовят самолеты для вылетов и обслуживают аэродромы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в торжественной церемонии открытия приняли участие пилоты Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени Чкалова, генерал-майор и Герой России Радик Бариев, ветераны и юноармейцы.

Монумент, установленный у взлетающего истребителя-бомбардировщика Су-17, представляет собой собирательный образ, в основу которого положен персонаж механика Макарыча из кинофильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Напомним, что в мае под Ярославлем на аэродроме "Левцово" был открыт мемориал в честь военных авиационных техников и установлен памятник Макарычу, которого блестяще сыграл актер-фронтовик Алексей Макарович Смирнов. Около полутора лет над скульптурой работала заслуженный художник России Елена Пасхина.

- Лепить было трудно, потому что осталось мало фотографий Алексея Смирнова, которые важны для скульптора: допустим, нужный ракурс поворота головы и так далее. Приходилось из каждого фото что-то выбирать нужное, смотреть пропорции, - сообщила скульптор.

Отметим, что 7 декабря в России неофициально отмечается День инженерно-авиационной службы Военно-воздушных сил ВКС России. Виновники торжества связывают свой праздник с датой - 7 декабря 1916 года. В этот день вышел приказ №1632 начальника штаба Ставки верховного главнокомандования, генерала Михаила Алексеева о формировании отдельной технико-эксплуатационной службы для обеспечения полетов. Именно с этого момента идет процесс исчисления деятельности управления технической эксплуатации и войскового ремонта авиационной техники и вооружения ВВС.