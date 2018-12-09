В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб человек

Из-за крупной аварии на водопроводе без воды осталось около 200 тысяч жителей Симферополя. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма", прорвало магистральный водовод на участке улица Чехова - Севастопольская.

Из-за аварии ограничено водоснабжение нескольких микрорайонов крымской столицы: Старого города, улиц Севастопольской, Тарабукина, Красных Партизан, Батурина, Субхи, Ефремова, Красноармейской, Нестерова, Полигонной, Неапольской, Братской, Лермонтова, Тургенева, Фурманова, 51-й Армии, проспекта Победы, Днепропетровского переулка, части улицы Киевской и проспекта Кирова, а также прилегающих территорий.

ЧП произошло сегодня ночью. Аварийные службы приступили к работе, но пока о сроках окончания ремонта не сообщается. Возможно, аварию удастся устранить до конца дня.

При устранении аварии погиб мастер ГУП "Вода Крыма", передает ТАСС.

- Это произошло ночью. На месте работают следователи, - цитирует ТАСС сотрудницу предприятия.