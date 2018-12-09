В Сочи два горных курорта введут единый ски-пасс

Уже этой зимой 135 километров горнолыжных трасс сразу двух сочинских курортов - "Розы Хутор" и "Газпрома" - будут доступны по единому ски-пассу. Соответствующий договор подписан, и даже подготовлена тарифная сетка.

Если раньше туристам в течение одного дня приходилось отдавать предпочтение склонам конкретного комплекса или при переходе на другой курорт снова покупать ски-пасс, то с этого года все упрощается. По единому билету будет 102 километра трасс "Розы Хутор" и 33 километра туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура"). На выбор - несколько тарифов в зависимости от периода использования: разовый (со сроком действия один день), сезонный абонемент (с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона на одном из курортов) и абонемент на несколько дней (от двух до семи). Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах обоих курортов.

Напомним, знаковое для любителей горных лыж и сноуборда решение о создании единого ски-пасса для горных курортов олимпийской столицы было принято еще в начале прошлого года. В будущем нововведение обещают распространить на все действующие здесь горнолыжки. Так, пока в единую сеть не вошел лишь горный курорт "Горки Город". Для этого планируется строительство дополнительных канатных дорог, которые соединят трассы всех курортов на хребте Аибга.

Тем временем традиционно первым частично уже открыл свои склоны для катаний горный курорт "Горки Город", скоро станут доступны и трассы "Газпрома", а в середине декабря - должна заработать "Роза Хутор".

Кстати, сочинские горнолыжки уже попали в список самых популярных в стране. Так, по данным аналитического агентства "ТурСтат", именно местные горные курорты возглавили рейтинг особенно востребованных у российских туристов. Причем, как сообщили в агентстве, число любителей горнолыжного спорта и сноубординга в нашей стране ежегодно растет как минимум на десять процентов.

По предварительным данным сочинской администрации, только с конца декабря по середину января склоны Красной Поляны собираются принять не менее 350 тысяч отдыхающих.

- Гости, которые приедут в Сочи на новогодние праздники, будут останавливаться не только в горах, но и в прибрежном кластере. Добираться до горнолыжных курортов они смогут как на автобусах и электричках, так и на личном транспорте. Мы же рекомендуем ехать на общественном транспорте, работа которого будет усилена, - объяснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта Юрий Усачев. - Тем же, кто планирует ехать на своих авто, напоминаем, что въезд на Красную Поляну без зимней резины будет запрещен.

Сочинские горные курорты возглавили рейтинг особенно востребованных у российских туристов

По словам Усачева, на дорогах курорта и в особенности на подъезде к горному кластеру заработают табло переменной информации, где будет отображено число свободных парковочных мест. Это поможет автомобилистам вовремя сориентироваться и при необходимости оставить машину в Адлере или в Имеретинской низменности, продолжив путь на автобусе или электричке. Плюс с 29 декабря до конца праздничных каникул на территории Красной Поляны будет работать межведомственный штаб. Ежедневно на дежурство заступят 50 сотрудников мэрии и городских служб. Мониторинговые группы будут проверять работу отелей, предприятий общественного питания и розничной торговли, контролировать транспорт и дороги, обеспечивать бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, а также следить за надлежащим санитарным состоянием улиц.