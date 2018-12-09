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09.12.2018 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале участковый выстрелил в напавшего на него пациента больницы

Текст: Наталия Швабауэр

В УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу началась проверка, после того как в Ноябрьске в ходе нападения на участкового был застрелен пациент больницы.

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Как рассказали в пресс-службе регионального управления полиции, в дежурную часть Ноябрьска поступило сообщение из одной из местных больниц о том, что двое мужчин, находящихся на лечении в стационаре, предположительно напились и начали провоцировать конфликт.

Когда на место происшествия прибыл участковый уполномоченный, агрессивные "пациенты" напали на него и попытались завладеть табельным оружием. Сотрудник полиции был вынужден пустить его в ход, как того требует закон. Один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Личности злоумышленников установлены: это двое жителей Ноябрьска, уже имеющие за плечами судимости.

- В ходе предварительной проверки установлено, что табельное оружие применялось правомерно. По этому факту проводится дальнейшая проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в силовом ведомстве.

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