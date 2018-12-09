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09.12.2018 10:00
Рубрика: Культура

Лучшие концерты зимы в Москве

Текст: Артем Фролов
Зима не лучший сезон для концертов: в это время года куда больше хочется насладиться домашним теплом. Предвидя это, "Российская газета" подобрала для вас тех исполнителей, которых точно не следует пропускать в ближайшие три месяца.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Надин Шах - 16 тонн

11 декабря

Британская исполнительница пакистанско-норвежского происхождения (привет, глобализация) свое творчество посвящает яростным выпадам на злобу дня: против Brexit, Трампа, семейного насилия, ущемления прав мигрантов. В одномерные кричалки песням Надин Шах не дает превратиться их мощная музыкальная составляющая: вязкий, тревожный пост-панк, от которого веет мистицизмом баллад Ника Кейва. Не зря ведь ее последняя пластинка "Holiday Destination" отхватила номинацию на престижную премию Mercury Prize. Этой зимой шаманские качества артистки смогут испытать на себе и наши соотечественники.

Монеточка - Главclub Green Concert

7 января

В 2016 году школьница из Екатеринбурга выложила в социальной сети "ВКонтакте" свой дебютный альбом "Психоделический клауд-рэп", написанный по мотивам актуальных мемов. Тогда все восприняли Лизу Гырдымову как милую шутку из интернета. Но, как вдруг оказалось, так называемый мем-поп просто создан для описания российской действительности. Благодаря цепким мелодиям и отточенным текстам "Раскрасок для взрослых" Монеточка в 2018-м стала одной из главных звезд российской музыки. Неизвестно, надолго ли это (надеемся, что надолго), поэтому советуем побывать на этой вечеринке до того, как она закончится.

Самое Большое Простое Число - RED

7 января

Почему бы не провести Рождество в компании СБПЧ? Ностальгия в мелодиях и голосе Жени Борзых, драйв в ритмах и читке Кирилла Иванова, ветер в голове, а голова в облаках - проверенный многолетним опытом рецепт веселья от ветеранов российской инди-сцены. Для всех тех, кто хочет увидеть искры в темноте, и жалеет, что "Я тебя люблю" нельзя сказать короче.

Jungle - Главclub Green Concert

28 января

Британский коллектив посетит наши края как раз вовремя, чтобы подсветить московскую зиму искрящимся солнечным фанком. Творческим сердцем группы остаются продюсеры Том МакФарланд и Джош Ллойд-Уотсон, однако в концертные туры они ездят целым оркестром из семи человек. В результате хиты вроде "Time" и "Happy Man" звучат даже богаче и глубже, чем в записи, и, что самое важное, - громче.

Специальный гость концерта - тольяттинские братья по танцполу On-The-Go.

Том Оделл - Главclub Green Concert

3 февраля

Один из тех редких случаев, когда смазливое лицо и тексты о разбитом сердце легко уживаются с прекрасным вокалом и глубокими эмоциями. В поисках вдохновения Том Оделл постоянно навещает руины былых отношений, оплакивая свою незавидную судьбу. В октябре вышел третий альбом, посвященный его сердечным ранам, под названием "Jubilee Road", где музыкант зашел еще дальше на территорию северного соула, но в своей основе его песни остались все теми же.

Это по-прежнему напористые минорные номера, которые неожиданно взрываются могучими, почти надрывными припевами, буквально созданными специально для того, чтобы им подпевал весь стадион. Надо ли говорить, что такую музыку лучше всего слушать вживую?

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