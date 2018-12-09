Россия и Германия запустят на орбиту уникальный телескоп

В апреле 2019 года Россия и Германия планируют вывести на орбиту космический телескоп (обсерваторию) под названием "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма"). Его запуск уже откладывался несколько раз по техническим причинам.

Как пишет Science Magazine, цель проекта - изучение Вселенной. Устройство будет в течение семи с половиной лет вести астрофизические исследования: четыре года телескоп проведет, сканируя звездное небо, и три с половиной года, наблюдая за отдельными космическими объектами. Их список был составлен на основе заявок ученых со всего мира.

Над обсерваторией "Спектр-РГ" работали совместно российские и немецкие ученые: один из телескопов был разработан Институтом космических исследований РАН в Сарове, а второй был создан в немецком Институте внеземной физики общества имени Макса Планка. Сейчас обсерватория проходит последние стадии проверки в НПО им. С.А. Лавочкина.

Это далеко не первый совместный проект между странами. В 2018 году космическое агентство Германии DLR официально присоединилось к совместным российско-американским экспериментам по имитации полетов на Луну и Марс.