Новости

Пушков поиронизировал над обвинениями России в беспорядках во Франции 18:18
Аварию на водоводе в Симферополе ликвидируют к концу дня 18:17
Около 1,5 тысячи российских туристов не могут вылететь из Китая 18:12
Китай потребовал от США аннулировать ордер на арест топ-менеджера Huawei 18:00
Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным 17:47
Эда Ширана тайно позвали в "Звездные войны" 17:46
Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР и ЦРУ 17:39
Нарышкин: Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно 17:34
Нарышкин назвал "дело Скрипалей" фарсом 17:18
Названы самые популярные страны у российских туристов 17:06
Песков раскрыл детали подготовки телефонных бесед Путина 16:48
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg 16:44
Россия и Германия запустят на орбиту уникальный телескоп 16:40
Во Франции призвали Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны 16:39
Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне 16:39
Испанский город решил устроить новоселье местным голубям 16:38
Новый Kia Ceed. Каким получился хэтчбек за 1,5 млн рублей 16:33
Агентурное подразделение ЦРУ впервые возглавила женщина 16:15
Гражданам Японии начали бесплатно раздавать дома 16:00
В Москве Skoda врезалась в дерево: пострадали пятеро 15:53
Польский суд отменил декоммунизацию улиц Варшавы 15:37
Собянин: Москвичей заботит тема сохранения культурного наследия 15:35
В Сети опубликовали видео падения Логинова в гонке преследования 15:25
27-летний актер из "Возвращения Мухтара" Тарас Мельничук умер от рака 15:25
В Крыму в аварии с легковушкой погибли четыре человека 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 16:40
Рубрика: В мире

Россия и Германия запустят на орбиту уникальный телескоп

Текст: Кристина Акопова

В апреле 2019 года Россия и Германия планируют вывести на орбиту космический телескоп (обсерваторию) под названием "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма"). Его запуск уже откладывался несколько раз по техническим причинам.

Фото: NASA
Китай первым посадит луноход на темной стороне Луны

Как пишет Science Magazine, цель проекта - изучение Вселенной. Устройство будет в течение семи с половиной лет вести астрофизические исследования: четыре года телескоп проведет, сканируя звездное небо, и три с половиной года, наблюдая за отдельными космическими объектами. Их список был составлен на основе заявок ученых со всего мира.

Над обсерваторией "Спектр-РГ" работали совместно российские и немецкие ученые: один из телескопов был разработан Институтом космических исследований РАН в Сарове, а второй был создан в немецком Институте внеземной физики общества имени Макса Планка. Сейчас обсерватория проходит последние стадии проверки в НПО им. С.А. Лавочкина.

Это далеко не первый совместный проект между странами. В 2018 году космическое агентство Германии DLR официально присоединилось к совместным российско-американским экспериментам по имитации полетов на Луну и Марс.

В мире Европа Германия Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным
Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне
На акциях "желтых жилетов" во Франции задержаны более 1700 человек
Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России