Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg

В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций. Если полгода назад наша страна занимала седьмое место, то сейчас - второе.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: рост ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. Совокупный балл, отражающий эти показатели, - 2,36, и позволил России переместиться на вторую строчку. Обошла Россию только Малайзия, но не намного. Ее совокупный балл - 2,55. На третьем месте с довольно большим отрывом (совокупный балл - 1,39) - Китай.

Четвертое место - у Филиппин, пятое - у Колумбии, шестое - у Таиланда, седьмое - у Польши, восьмое - у Мексики, девятое - у Чили, десятое - у Южной Кореи. Турция, которая полгода назад занимала пятое место, сейчас опустилась на последнее - двадцатое.

Четыре из шести стран, находящихся в первой десятке, относятся к Азиатскому региону. И все потому, что страны имеют положительное сальдо по текущим операциям, относительно высокие показатели роста ВВП, невысокую инфляцию.