Российские эксперты проверят аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

Российские эксперты по авиабезопасности прибыли в Египет для проверки уровня защищенности воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

В каждый из аэропортов направятся по десять специалистов. Планируется, что в течение недели они будут проверять уровень обеспечения безопасности пассажиров.

Пока между Россией и Египтом выполняются регулярные рейсы из Москвы в Каир и обратно.

Чартерные сообщение еще не открыто после теракта над Синаем на борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Крушение произошло в ноябре 2015 года, тогда погибли все, кто был на борту его борту - 217 пассажиров и семь членов экипажа.