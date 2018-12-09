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Рубрика: Спорт

Детки выросли

Наши юниоры выиграли в финале Гран-при
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
С чего начать? С радостного? Или со всех волнующего - об итогах борьбы в женском одиночном? Все же останемся оптимистами. Юные россияне произвели фурор в Ванкувере. Девушки и спортивные пары заняли первые пять мест. Танцоры не отдали ни единой медали. И только юниоры слегка уступили. На первом месте Гоголев, но Стивен и канадец, на втором наш Петр Гуменник. Вот уже долгие годы подготовкой юниорской сборной руководит Галина Голубкова. Снимаем шляпу!

Юниорки посильнее дам?

Если оценивать катание двух воспитанниц группы тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной и Александры Трусовой с чисто "прыжковой" точки зрения, то Саше и близко нет равных в женском фигурном катании. В ее произвольной программе три четверных прыжка. Ау, где вы, мужчины? И пусть в Ванкувере чисто исполнить удалось лишь один, и тренер Этери Тутберидзе выглядела мрачнее тучи: заявка на большое будущее феноменальная.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Об Алене Косторной говорят как-то меньше. И зря. Еще на чемпионате России прошлого года она была третьей. А ведь тогда наше женское катание добралось до самого до пика. Алена не попала во взрослую сборную на чемпионаты Европы и мира только из-за совсем юного возраста, и весь исполком Федерации фигурного катания и тренерский совет лишь горестно вздыхали: родилась бы на несколько месяцев раньше. Зато сейчас 15-летней открыты все дороги. Выбрать бы верную.

Кто такой этот Гоголев?

Русский паренек родился в Торонто в 2004-м. Тренировался в Екатеринбурге, но затем все же приземлился в Канаде, где и тренируется у Брайана Орсера в одной группе с Женей Медведевой. У 13-летнего Стивена двойное гражданство - российское и канадское, но выступает самый юный победитель финала Гран-при совсем не за нас. Может, Гоголев передумает? Хотя, вряд ли. Пожалуй, сейчас это единственный фигурист в мире, который не уступает по таланту гениальному дважды олимпийскому чемпиону японцу Юдзуру Ханю.

Шаг назад

У взрослых дела в Ванкувере шли похуже. Впервые с сезона 2013/14 годов возвращаемся с финала Кубка мира без "золота".

И тут хочешь не хочешь придется опять обратить взгляд на женское одиночное катание. Сразу же замечу, что финал Кубка мира - это пусть и важный, и с большими денежными призами, но первый старт сезона. Ему не сравниться по значению с первенствами Европы и мира. А для наших фигуристов и с чемпионатом России, который пройдет в Саранске 20-23 декабря.

Час японки Рики Кихиры пробил не вдруг. Ее техническая база выше, чем у той же Алины Загитовой

Но некоторые прикидочные выводы напрашиваются.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Тарасова и Морозов заняли третье место в парном катании в финале Гран-при

Один из них не слишком радостный. Несколько лет усилиями Евгении Медведевой и присоединившейся к ней Алины Загитовой никто из соперниц не мог к нашим девчоночкам и приблизиться. В фигурном катании учатся не только на ошибках. Особенно быстро освоили уроки японки. И Рика Кихира - типичный продукт этого усердия и японского терпения. Может, и к счастью для себя не отобралась она на зимнюю Олимпиаду-2018. Тогда на Играх при блестящих Медведевой и Загитовой ей мало что светило. Она продвигалась вперед тихо-тихо, и час Рики Кихиры пробил не вдруг. Ее техническая база сегодня выше, чем, к примеру, у той же Загитовой на семь баллов, а физическая подготовка - идеальна. Оставалась еще одна проверка - на твердость нервов. Они, как выяснилось на финале в Ванкувере, оказались что надо. В 16 лет Рика догнала главную российскую оппонентку и на декабрьском финале даже перегнала почти на те же семь баллов. Конечно, Алина гораздо артистичнее. Но нонче артистизм в фигурном катании не в почете.

Напомню: чемпионат мира-2019 примет японский город Сайтама. Наших девушек догнали, и борьба за "золото" сезона обязательно обернется битвой нервов.

Как ждет такое же сражение, простите за военные термины, и танцоров. В Ванкувере Никита Кацалапов свершил то, чего от него ждали четыре года. Лучший, с моей точки зрения, партнер в танцах после ухода канадца Скотта Мойра, он справился сам и помог очаровательной Вике Синициной сбросить с плеч груз тяжелых неудач. Пара взяла "серебро", и никто так и не смог объяснить мне, чем американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью превзошли учеников Александра Жулина.

Главное разочарование - в спортивных парах. Надежды на Евгению Тарасову-Владимира Морозова не оправдались. Они лишь третьи.

Спорт Фигурное катание
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