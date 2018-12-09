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09.12.2018 23:55
Рубрика: Спорт

Сани готовы

Наши победами открыли сезон в скелетоне
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7740 (277)
Российские скелетонисты с триумфа начали свое выступление в сезоне 2018/2019. На первом же этапе Кубка мира, проходившем в латвийском Сигулде, наши завоевали два "золота". У мужчин первенствовал Никита Трегубов, а у женщин лучшей стала Елена Никитина.

Надо сказать, что сборная России изначально оказалась в невыгодных условиях по сравнению с конкурентами. По каким-то причинам латвийская федерация не разрешила нашим тренироваться в Сигулде. При этом спортсмены из других стран имели неделю для подготовки к официальным заездам. Таким образом, россияне выступали в Латвии фактически с листа.

Но негостеприимность организаторов ничуть не сказалась на качестве выступления нашей команды. Сначала "золото" завоевал Никита Трегубов, опередивший знаменитого хозяина трассы Мартинса Дукурса. Для 23-летнего красноярца эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Время россиянина по итогам двух заездов - 1 минута 41,87 секунды. Он был быстрее Дукурса на 0,37 секунды.

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"Мое долгожданное "золото" на первом этапе Кубка мира в Сигулде! Буду стараться дальше в том же духе! Спасибо всем, кто верил и поддерживал", - прокомментировал свой успех сам скелетонист.

Добавим, что олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков показал четвертое время.

Ну а вчера почин Трегубова подхватила Елена Никитина. Ее время в двух попытках - 1 минута 45,12 секунды. Это, между прочим, новый рекорд местной трассы.

Напомним, в сезоне 2018/2019 Кубок мира будет состоять из восьми этапов. Следующий пройдет в немецком Винтерберге с 14 по 16 декабря. После новогодних праздников скелетонистов ждут еще два этапа в Германии - в Альтенберге и Кенигзее .

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