В шведском городке Реттвик завершился традиционный международный "Турнир четырех наций" по русскому хоккею, который является важным этапом подготовки к чемпионату мира.

Мужская национальная сборная России, которая становилась лучшей в 2016 и 2017 годах, начала путь на "Турнире четырех наций" с разгрома норвежцев - 15:2.

Отметим, что наставник нашей команды Михаил Юрьев вызвал в "обойму" двух дебютантов - 21-летнего Николая Конькова из "Уральского трубника" и 26-летнего Дмитрия Макарова.

Для Егорычева и Морозова, уже выступавших на чемпионатах мира, нынешний звонок главного тренера - это шанс "перезагрузить" карьеру. Кроме того, в отсутствие Юрия Викулина капитанскую повязку в первом матче "Турнира четырех наций" примерил Максим Ишкельдин.

По словам Михаила Юрьева, одна из главных задач для сборной в Швеции - собрать информацию о соперниках накануне чемпионата мира, который пройдет в 2019 году в Швеции:

- У нас есть информация о том, как будут готовиться соперники к матчам со сборной России на чемпионате мира. Плюс мы получили очень хорошую пищу для размышлений, что нужно крайне серьезно готовиться и к сборной Финляндии, и, разумеется, к шведам. Надо сказать, что финны очень прибавили в организации игры. Возможно, у них нет очень ярких звезд, но есть очень способные хоккеисты.

Сам турнир в Реттвике получился скоротечным. После дежурной победы над норвежцами уже менее чем через сутки нас ждало рандеву со шведами, которые умудрились, выигрывая 4:1, в итоге уступить финнам - 4:5!

"Удивительно, конечно, что шведы проводят турнир в таком маленьком городке, - отметил в беседе с пресс-службой ФХМР форвард сборной России Алмаз Миргазов. - Но здорово, что здесь есть крытый стадион с отличным льдом! Представить такое в нашей стране сложно, но было бы классно сыграть где-нибудь в глубинке. При условии наличия там закрытой арены, конечно".

Шведы на матч против россиян вышли предельно собранными и по-спортивному злыми.

"Турнир четырех наций" стал одним из этапов подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Швеции

Поединок проходил с небольшим перевесом хозяев льда и завершился со счетом 8:5 в пользу скандинавов. Отметим удачную игру Эдлунда, оформившего "покер". Увы, но сборная России впервые за трехлетнюю историю "Турнира четырех наций" уступила шведам.

Впрочем, в заключительный день турнира нашим парням удалось поставить красивую точку в поединке с "колючими" финнами - 8:5.

Тем временем в Иркутске на стадионе "Рекорд" завершились игры первого этапа турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В турнире команд 2007-2008 годов рождения первенствовал местный "Рекорд", одолевший в финале "Байкал-Энергия" - ДЮСШ-7.

Когда будем играть?

Свой стартовый матч на чемпионате мира-2019 в Венерсборге сборная России проведет против команды Швеции.

Поединок запланирован на день открытия мирового первенства - 26 января.

Помимо сборной Швеции соперниками сборной России по группе "А" станут команды Казахстана и Финляндии.

В группе "B" выступят сборные Германии, Норвегии, США и Нидерландов.

Чемпионат мира продлится до 2 февраля 2019 года, когда пройдут матчи за третье место и финал.