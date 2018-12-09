Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным.

По словам руководителя СВР, он познакомился с будущим главой государства в 1980 году, когда его направили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ. "Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство", - заявил Нарышкин в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".

Он также рассказал, что учился вместе с Путиным на годичном факультете в Краснознаменном институте, ныне известном как Академия внешней разведки. Перед поступлением они вместе прыгали с парашютом. Тот прыжок запомнился директору СВР. "На меня прыжок с парашютом произвел очень хорошее впечатление... Понравился, очень понравился", - признался он.

Сергей Нарышкин также отметил, что президент России хорошо понимает профессию разведчика. Он отметил, что Путин получает доклады СВР каждый день, включая субботу, воскресенье и праздники.