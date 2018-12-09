Съезд ХДС поменял руководство партии

В Германии стало известно имя преемника Ангелы Меркель на посту главы правящего Христианско-демократического союза. Точнее - преемницы. Большинство делегатов съезда поддержали теперь уже экс-генсека ХДС 56-летнюю Аннегретт Крамп-Карренбауер.

Правда, перевес в ее пользу оказался минимальным. Для многих стало неожиданностью, что в ходе тайного голосования предпочтения делегатов разделились почти поровну между Крамп-Карренбауер, которая считалась фаворитом в борьбе за "партийное наследство Меркель", и ее основным конкурентом юристом Фридрихом Мерцем, которого при таком раскладе нельзя назвать проигравшим, разве что формально.

Тем более что следующие парламентские выборы в ФРГ ожидаются только осенью 2021 года, если, конечно, не будет назначено внеочередных. И пока нельзя с уверенностью сказать, что по их результатам новым федеральным канцлером обязательно станет именно Аннегретт Крамп-Карренбауер, бывший премьер земли Саар и мать троих детей.

Ее нынешнее избрание не обещает принципиальных перемен в политике христианских демократов, в то время как Мерц, напротив, ассоциировался с возможным новым курсом. Сторонникам Меркель важно было без сучка и задоринки осуществить операцию "Преемник", и на съезде не нашлось места принципиальной дискуссии о миграционной политике, нацинтересах или консерватизме.

Что касается Мерца, который еще может попытаться взять реванш в будущем, то все собеседники "РГ" в кулуарах съезда указывали на его слишком тесные отношения с США. Известно, что долгое время он работал с финансистом Ларри Финком, которого многие сравнивают с Джорджем Соросом. Кроме того, Мерц продолжает возглавлять с немецкой стороны фонд "Атлантик-брюкке", который американцы создали в годы "холодной войны", чтобы активно влиять на немецкие элиты.