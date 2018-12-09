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09.12.2018 23:28
Рубрика: В мире

Роковой танцпол

Шесть человек погибли на дискотеке в Италии
Текст: Нива Миракян
Российская газета - Столичный выпуск №7740 (277)
Пятеро несовершеннолетних и 39-летняя женщина, пришедшая на вечеринку со своей дочерью-подростком, погибли на дискотеке в итальянском городе Коринальдо. Более 60 человек госпитализированы, семеро находятся в критическом состоянии.
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По свидетельствам очевидцев, в районе часа ночи по местному времени, когда в помещении находилось более тысячи человек (преимущественно тинейджеров), кто-то из зрителей решил жестоко пошутить, распылив перцовый баллончик. Люди, почувствовавшие кисло-горький запах, бросились к выходам - началась паника и страшная давка, приведшая к летальным последствиям. Похожие ситуации на Апеннинах случались по меньшей мере дважды - 3 июня 2017 года в Турине, а также в сентябре этого года на концерте итало-тунезийского рэпера Гали в туринском клубе "Мамамия". Правоохранители предполагают, что за ними стоит группа хулиганов, которую в СМИ окрестили "бандой перцового баллончика". Полиция нашла подростка, который распылил злосчастный газ: именно он является главным и пока единственным фигурантом по этому делу о непреднамеренном убийстве нескольких человек.

Как утверждает прокурор Анконы Моника Гарулли, трагедии можно было бы избежать, если организаторы соблюли необходимые нормы безопасности - на концерт было продано 1,4 тысячи билетов при максимальной вместимости клуба в 870 человек. По словам начальника полицейского управления Анконы Оресте Капоказа, трагедия произошла в результате обрушения двух парапетов на выходе из заведения. Однако окончательные выводы делать пока слишком рано - и появления новых версий исключать не стоит.

В мире Европа Италия
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