Со следующего года пойдут под снос дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Стартует очередной этап ликвидации жилого фонда, непригодного для проживания.

О том, какие правила будут установлены для переселенцев, и другие важные нюансы работы программы на "горячей линии" читателям "Российской газеты" рассказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Сергей Вадимович, какими критериями руководствуется комиссия, когда дома признаются аварийными?

Сергей Степашин: Критерии разработал минстрой примерно пять-шесть лет назад. Они по-прежнему действуют, это целый перечень, в котором порядка 20 позиций. Сейчас речь ведется о том, чтобы их уточнить. Причем вопрос не в том, какие дома аварийные, а какие - нет, это ясно и так. Речь идет о том, чтобы уточнить критерии ветхого жилья. Я еще раз хочу подчеркнуть: в аварийном жилье люди жить не должны и не могут. Потому что это опасно для жизни. Мы уже выходим примерно на такую же цифру, что была и за предшествующие годы реализации программы переселения из аварийного жилья. Но узнав, что будет программа, муниципалитеты оживились, регионы тоже, стали показывать то, что есть на самом деле. Кстати, в первой программе этого не было.

Существует ли порядок применения санкций к регионам за невыполнение программы переселения жилья?

Сергей Степашин: Прежде всего деньги, которые не были освоены, перечисляются обратно в федеральный бюджет. И к такой мере воздействия периодически прибегали. Однако очевидно, что она бьет в первую очередь, не по чиновникам, а по людям. Поэтому "двоечников" мы побуждали готовить новую программу, писать обоснование и докладывать в правительстве на уровне вице-премьера. Только после этого решали вопрос: забирать деньги или нет. Санкция, на самом деле, только одна: если человек не способен решить задачу, его надо убирать.

Пальцем ткни - дверь проткнешь. Поэтому тут либо переселять надо, либо ремонтировать, либо кто-то в тюрьму сядет

Приходится сталкиваться с историями, когда новоселы, переезжающие в специально отстроенные для них дома, совсем не рады новым квартирам. Так, два года назад на улице Новоселов в Пензе возвели дома для переселенцев из аварийного жилья. Обои уже отклеились, плитка отлетела, в стенах появились трещины, а застройщик банкротится...

Сергей Степашин: Власти обязаны за свой счет все это хозяйство отремонтировать и извиниться перед жильцами. Пускай изыскивают средства.

У меня другая история была в Бийске. Проезжаем - смотрю, женщины стоят, кричат что-то. Подъехали, посмотрели. Оказалось, 20 семей переселили из аварийного жилья в... домишки для рабочих. Пальцем ткни - дверь проткнешь. Поэтому тут либо переселять надо, либо ремонтировать, либо кто-то в тюрьму сядет.

Можете рассказать о новых механизмах, которые могут использовать муниципальные власти при реализации программы по переселению из аварийного жилья?

Сергей Степашин: Инструменты в основном прежние. Единственное, что мы хотим прописать, - социальный наем и арендное жилье. Это очень большое подспорье для муниципалитетов. Появляется дополнительный маневренный фонд. Муниципалитет сможет иметь резерв, в том числе служебные квартиры для врачей, учителей и т.д. Поэтому главная идея сейчас, кроме привлечения частного инвестора, что достаточно проблематично, это создание своего фонда в муниципалитетах, чтобы они могли им распоряжаться.

Что понимается под социальным наймом?

Сергей Степашин: Это механизм, при котором человеку предоставляется жилье внаем. В течение 10-15-20 лет он сможет эту квартиру выкупить, и она станет принадлежать уже ему. Между прочим это европейская модель. Сейчас прорабатывается несколько вариантов. Мы готовы принять предложения по новым механизмам переселения из аварийного жилья от граждан и через вашу газету.

У муниципалитета также должен быть маневренный фонд. Это обыкновенные квартиры, в которые можно переселять людей в случае чрезвычайной ситуации, например, из дома, признанного аварийным, которому грозит обрушение. Там они смогут находиться до переселения в новые дома. Мы хотим, чтобы так было во всех регионах. Кстати, маневренный фонд можно использовать и для тех, кто приезжает на временную работу, например, для молодых учителей. Чем можно закрепить специалиста? В первую очередь, жильем.

Давайте уточним для наших читателей: новые механизмы по переселению из аварийного жилья еще не будут работать с нового года?

Сергей Степашин: Да, с 1 января 2019 года будут действовать те же правила, что и раньше - метр в метр по переселению. А новые механизмы должны быть приняты летом следующего года.

Будет ли ужесточен контроль за реализацией программы?

Сергей Степашин: У нас и так контрольные мероприятия проходят. Налажено очень тесное, хорошее сотрудничество с Генеральной прокуратурой, подписано соглашение. Они нам здорово помогают в плане прокурорского надзора. Проверки мы проводим совместно. Встречаются и недобросовестные подрядные организации, и обманщики, мы всех их уже знаем. Единственное, что можно добавить: у нас появилась новая задача. Теперь мы будем проводить мониторинг деятельности региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, что не менее важно на сегодняшний день.

Уже несколько лет говорится о необходимости привлечения частного капитала к расселению жильцов. Существуют примеры таких проектов?

Сергей Степашин: Да, разговоры ведутся, но инвестиций пока никто не видел. Вероятно, инвестор может пойти на такой шаг в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и еще нескольких крупных городах. Он же пойдет только туда, где выгодно. Придет, чтобы получить территорию под снесенными домами, на которой можно построить коммерческое жилье. В этом случае инвестор, предварительно подсчитав стоимость земли, может выделить средства на расселение аварийного жилья. Но чтобы выделить средства просто так, на реализацию программы, - в этом он не заинтересован.

11,9 млн кв метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, должно быть расселено в рамках нацпроекта в 2019-2024 годах. Для этого планируется направить из федерального бюджета 431,9 млрд. рублей

Есть ли альтернативные способы расселения жильцов?

Сергей Степашин: Федеральный закон N 185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" предусматривает разные варианты переселения.

Сможет ли новая программа полностью решить вопрос с переселением из аварийного жилья?

Сергей Степашин: До 2024 года, скорее всего, проблема до конца решена не будет, так как выявляются новые аварийные дома. Но некоторые регионы, возможно, сумеют закрыть эту тему в своем субъекте, чтобы ее не было никогда. Раньше федеральный бюджет выделял на решение проблемы с аварийным жильем 50 процентов необходимых средств, а оставшуюся половину находили регионы и муниципалитеты. Теперь доля федеральной помощи вырастет до 70-80 процентов.

Пожалуй, только восемь регионов, у которых имеются неплохие собственные бюджеты, сами начали строить и переселять людей из аварийного жилья. Кстати, мы впервые договорились о том, чтобы поощрять тех, кто успешно выполняет программу переселения, где есть хорошие результаты. Это абсолютно правильная формула. Раньше мы не имели права давать больше, чем было предусмотрено программой. А сейчас можем, и это позволяет заглянуть дальше.

Со следующего года из аварийного жилья будут переселять как и раньше - метр в метр. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Вопросы наших партнеров

Сносить или ремонтировать?

"Российская газета" предоставляет своим партнерам из региональных СМИ возможность задать свой вопрос гостям "Горячей линии". В ходе беседы с Сергеем Степашиным прозвучали вопросы, поступившие от газет-партнеров "РГ" в регионах.

Телеканал "Астрахань 24":

Как в следующем году будут рассчитываться лимиты финансовой помощи регионам?

Сергей Степашин: Количество аварийных домов везде разное. Например, Астрахань занимала одно из первых мест в России по их количеству. В этом городе до сих пор стоит много домов, построенных в конце XIX и начале XX веков. Поэтому деньги будут выделяться в зависимости от объема аварийного жилья в регионе. У нас есть возможность, в том числе при участии НП "ЖКХ Контроль" и "Общероссийского народного фронта", отслеживать объективность данных, которые будут предоставлять местные чиновники. Сейчас мы проводим предварительный анализ того, сколько аварийного жилья в каждом конкретном регионе, городе или районе.

Газета "Тагильский рабочий" из Нижнего Тагила:

Действительно ли определение "аварийное жилье" заменят более широким - "непригодное"?

Сергей Степашин: Это не совсем так. Существует основной критерий: аварийное жилье - это дом, в котором жить опасно. Но необходимо определиться с понятием "ветхое жилье". Переходит ли оно потом в разряд аварийного или подлежит капремонту? Вот с чем предстоит разобраться Минстрою РФ в ближайшие полгода. Что касается термина, то я думаю, что аварийное - это точно непригодное жилье, потому что там жить нельзя. Но давайте, например, возьмем бараки, каменные, крепкие и с виду нормальные. В них, кроме света, ничего нет, вода и туалет - на улице. Пригодны ли они для жилья? Формально да, но сегодня XXI век, надо и это еще учитывать. Я в таком бараке жил в детстве с родителями во Владивостоке по улице Гамарника. Спасибо местным властям, барак снесли, и люди получили новые квартиры.

Газета "Волжская коммуна" из Самары:

По каким критериям будет выделяться финансирование регионам на переселение из аварийного жилья?

Сергей Степашин: Критерии не изменятся. При дальнейшей реализации программы финансирование будет определяться в зависимости от объемов выявленного аварийного жилья.

Вопрос-ответ

Прием ведет Фонд ЖКХ

Светлана Марова, Петрозаводск:

Моя квартира была признана непригодной для проживания в 2011 году, в 2015 году мы подавали в суд и стоим на судебной очереди для получения жилья. У меня двухкомнатная муниципальная квартира в аварийном жилье. Нам предоставили однокомнатную по общей площади. Мы проживаем вдвоем с сыном, ему 36 лет, он на инвалидности, я пенсионерка. Администрация подала на меня в суд на выселение, первый суд отказался меня выселять, а Верховный отменил их решение, потому что дается не по количеству комнат, а по квадратным метрам. Прав ли суд?

Фонд ЖКХ: Согласно статье 89 Жилищного кодекса РФ при выселении граждан из жилых помещений по основаниям, перечисленным в статьях 86-88 ЖК, предоставляемое гражданам другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

В соответствии с частью 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса РФ вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России.

Оценка законности решений и процессуальных действий суда может быть дана только вышестоящей судебной инстанцией в рамках процедур, регламентированных нормами Гражданского кодекса.

Сергей Дрожжинов, Санкт-Петербург

В историческом центре Санкт-Петербурга находятся жилые дома, имеющие статус объектов культурного наследия. Взносов в фонд на капремонт может быть недостаточно для их поддержания в надлежащем статусу памятника культурного наследия виде. Сбитый с фасада барельеф мефистополя вандалом придется восстанавливать жителям жилого дома. Будете ли рассматривать данную проблему в рамках деятельности Фонда?

Фонд ЖКХ: Перечень видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определен статьей 166 Жилищного кодекса и не содержит видов работ, указанных в статье 40 Федерального закона N 73-ФЗ, однако может быть дополнен нормативным правовым актом субъекта РФ.

Статьей 45 Федерального закона N 73-ФЗ определен порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия. Он отличается от организации работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся требований и процедур определения исполнителей проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Также значительно более высокая стоимость работ по сохранению объектов культурного наследия, что затрудняет проведение таких работ за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного субъектами РФ.

Позиция Фонда о целесообразности рассмотрения возможности проведения капремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, доведена до сведения Минстроя России.

Сергей, п. Арамиль

Дом 1960 г. постройки, шлакоблочный. В 2016 г. был проведен капремонт. В 10 метрах железнодорожные пути крупноузловой станции, ночные маневры составов. Нет никаких шумозаградительных заборов. В 100 метрах средняя общеобразовательная школа. Жуткий шум, вибрация от проезжающих товарных составов. Насколько целесообразно проводить капремонт в подобных домах, где нет возможности соблюсти санитарные нормы по шуму? Может ли фонд капремонта по Свердловской области собирать средства за капремонт, если он уже был проведен?

Фонд ЖКХ: Жилищным кодексом РФ установлено, что в региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах должны быть включены все МКД, расположенные на территории субъекта РФ, за исключением домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ в региональную программу капремонта могут не включаться многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов. И (или) дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по кап ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ. В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса собственники помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством порядке аварийным и подлежащим сносу, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Частью 1 статьи 182 Жилищного кодекса установлено, что в случае, если собственники помещений в МКД формируют фонд капремонта на счете регионального оператора, то он и проводит капремонт общего имущества в таком доме в объеме и в сроки, которые предусмотрены программой. И финансирование капремонта, в том числе в случае недостаточности средств фонда капремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах. За счет субсидий, полученных из бюджета субъекта РФ и (или) местной казны. Возмещение регоператору средств, израсходованных на капремонт общего имущества в МКД, в объеме, превышающем размер самого фонда, осуществляется за счет последующих взносов на капремонт собственников помещений в этом доме. Учитывая, что упомянутый в обращении дом не признан официально аварийным, в 2016 году в нем проведен капитальный ремонт стоимостью, превышающей размер фонда капремонта. Поэтому последующие взносы собственников помещений в этом доме идут в счет погашения образовавшейся задолженности.

Максим (voronin.m.d@mail.ru)

Когда будут снесены деревянные покосившиеся дома в центре Архангельска и что будет вместо них?

Фонд ЖКХ: Формирование и ведение реестра домов аварийного жилищного фонда, разработка и реализация региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда являются компетенцией органов исполнительной власти субъектов РФ.

В обращении точные адреса домов не указаны, сообщить информацию о включении либо не включении их в реестр домов аварийного жилищного фонда Архангельска, а также их расселении не представляется возможным.

Информацию об аварийном жилищном фонде субъектов РФ можете найти в разделе "Переселение граждан" сайта "Реформа ЖКХ" (reformagkh.ru).

Вопросы, касающиеся градостроительной политики, проводимой на территории Архангельска являются компетенцией департамента градостроительства администрации муниципального образования.

Галина Суворина, Нягань

Я представляю группу жителей вагон-городков. Нягань, это тот самый город в Югре, из которого чуть больше года назад прозвучал вопрос на Прямую линию с президентом от Энжи Барсуковой, учительницы, которая больше 20 лет живет в вагончике. Мы так же, как и она, живем и мучаемся, в 40-градусные морозы утепляемся, как можем. Сегодня в Нягани еще около 1500 жителей живут в балках. Месяц назад власти региона объявили, что расселят всех до единого до конца 2019 года, причем во всем округе. Но есть ли гарантия, что расселят?

Фонд ЖКХ: В соответствии с жилищным законодательством РФ обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище является компетенцией региональных и местных органов власти.

Таким образом, по этому вопросу следует обращаться в администрацию Нягани и Департамент жилищной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По всем вопросам, связанным с аварийным жильем, можно звонить на "горячую линию" Фонда: 8-800-700-89-89. Звонки принимаются в будни с 7.00 до 18.00