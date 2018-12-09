Тарасова и Морозов заняли третье место в парном катании в финале Гран-при

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в соревнованиях пар в финале Гран-при в Ванкувере (Канада). По итогам короткой и произвольной программ дуэт набрал 214,20 балла.

Золотыми призерами стали Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции, получившие 219,88 балла, пишет РИА Новости. Эта пара обновила свой собственный мировой рекорд в произвольной программе - 148,37 балла.

На втором месте - Пэн Чэ и Цзинь Ян из Китая, набравшие 216,90 балла.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (201,07) заняли четвертое место, еще одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (186,81) стали шестыми.