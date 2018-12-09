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09.12.2018 20:56
Рубрика: Общество

Спешите делать добро

Татьяна Москалькова вручает медаль неравнодушным
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вручает традиционную награду - медаль "Спешите делать добро".

Отмечать людей неизвестных, не блистающих на публике, но проявивших себя защитниками прав человека, стало доброй традицией. Медаль за добрые дела вручается уже который год в Международный день защиты прав человека.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Москалькова заявила о двойных стандартах в сфере защиты прав человека

В этом году лауреатами стали 12 человек. Одна из них - Галина Николаевна Каштанова из Тамбовской области. Галина Николаевна - пенсионерка. Она пожертвовала Дому ребенка в Тамбове миллион рублей, который выручила от продажи своей единственной квартиры. Про еще одного лауреата - Александра Петрынина из Хабаровского края корреспонденту "РГ" рассказывала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она говорила, что Александр Геннадьевич "второй Макаренко". Он разработал авторскую модель образовательного учреждения нового типа по организации гуманистически ориентированного процесса коррекции девиантного поведения несовершеннолетних - проще говоря, ему удается справиться с теми подростками, которых принято называть "трудными". Благодаря Александру Петрынину более полутора тысяч ребят получили образование и профессию.

Награду за неравнодушие получила и известная певица Диана Гурцкая. По ее инициативе в этом году был создан Центр социокультурной реабилитации для незрячих в Москве.

Общество Президент Уполномоченный по правам человека
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