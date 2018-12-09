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09.12.2018 18:48
Рубрика: Происшествия

За удобства ответили

Тюремные руководители наказаны за роскошное меню Цеповяза
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Тюремное ведомство привлекло к строгой дисциплинарной ответственности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области.

Руководитель регионального управления наказан за излишне комфортные условия, созданные несколько лет назад Вячеславу Цеповязу, члену печально известной банды Цапков. Напомним, в Сети появились фотографии, на которых осужденный ест крабов, жарит шашлыки, позирует в хоккейной форме и т.д. Он совсем не был похож на человека, "твердо вставшего на путь исправления". Скорее он был чересчур - не по приговору - доволен жизнью.

Фото: youtube.com
ФСИН прокомментировала новое видео с Цеповязом в колонии

Лично Вячеслав Цеповяз не участвовал в кошмарном преступлении, после которого банда Цапков стала известна всей стране (в станице Кущевская была зверски убита семья фермера: двенадцать человек, включая четырех детей, самой младшей жертве был годик). Однако в банде он играл не последнюю роль, на его счету другие преступления. В итоге суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Вполне понятно, почему общественность была шокирована, увидев подробности тюремного быта члены банды Цапков.

"В Федеральной службе исполнения наказаний завершена проверка деятельности УФСИН России по Амурской области в связи с опубликованной ранее в СМИ информацией по условиям отбывания наказания осужденного Цеповяза, - сообщили во ФСИН. - По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

Как поясняют в ведомстве, фотографии были сделаны несколько лет назад. Сейчас Цеповяз отбывает срок в совсем других условиях. Как сообщил РИА Новости заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, сотрудники, причастные к нарушениям в условиях содержания Вячеслава Цеповяза в колонии в Амурской области, уже уволены.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН
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