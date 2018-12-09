Руководитель регионального управления наказан за излишне комфортные условия, созданные несколько лет назад Вячеславу Цеповязу, члену печально известной банды Цапков. Напомним, в Сети появились фотографии, на которых осужденный ест крабов, жарит шашлыки, позирует в хоккейной форме и т.д. Он совсем не был похож на человека, "твердо вставшего на путь исправления". Скорее он был чересчур - не по приговору - доволен жизнью.
Лично Вячеслав Цеповяз не участвовал в кошмарном преступлении, после которого банда Цапков стала известна всей стране (в станице Кущевская была зверски убита семья фермера: двенадцать человек, включая четырех детей, самой младшей жертве был годик). Однако в банде он играл не последнюю роль, на его счету другие преступления. В итоге суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Вполне понятно, почему общественность была шокирована, увидев подробности тюремного быта члены банды Цапков.
"В Федеральной службе исполнения наказаний завершена проверка деятельности УФСИН России по Амурской области в связи с опубликованной ранее в СМИ информацией по условиям отбывания наказания осужденного Цеповяза, - сообщили во ФСИН. - По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".
Как поясняют в ведомстве, фотографии были сделаны несколько лет назад. Сейчас Цеповяз отбывает срок в совсем других условиях. Как сообщил РИА Новости заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, сотрудники, причастные к нарушениям в условиях содержания Вячеслава Цеповяза в колонии в Амурской области, уже уволены.