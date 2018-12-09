Новости

Авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний рейс 19:47
ВМС Ирана анонсировали широкомасштабные учения в Индийском океане 19:46
Видео: Украинец попытался провезти в Россию 1 млн рублей в ботинках 19:14
В Махачкале дрифтеры на дорогих спорткарах протаранили полицейский УАЗ 18:58
Lada Largus за 400 тысяч рублей: так ли надежен популярный универсал 18:45
Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса 18:36
Во Владикавказе нашли тела двух упавших в канал ГЭС мужчин 18:33
Пушков поиронизировал над обвинениями России в беспорядках во Франции 18:18
Аварию на водоводе в Симферополе ликвидируют к концу дня 18:17
Около 1,5 тысячи российских туристов не могут вылететь из Китая 18:12
Китай потребовал от США аннулировать ордер на арест топ-менеджера Huawei 18:00
Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным 17:47
Эда Ширана тайно позвали в "Звездные войны" 17:46
Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР и ЦРУ 17:39
Нарышкин: Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно 17:34
Нарышкин назвал "дело Скрипалей" фарсом 17:18
Названы самые популярные страны у российских туристов 17:06
Песков раскрыл детали подготовки телефонных бесед Путина 16:48
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg 16:44
Россия и Германия запустят на орбиту уникальный телескоп 16:40
Во Франции призвали Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны 16:39
Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне 16:39
Испанский город решил устроить новоселье местным голубям 16:38
Новый Kia Ceed. Каким получился хэтчбек за 1,5 млн рублей 16:33
Агентурное подразделение ЦРУ впервые возглавила женщина 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 19:29
Рубрика: Экономика

Не сторговались на проценте

Торговля просит снизить комиссии за обслуживание банковских карт в магазинах
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Снизить комиссии за обслуживание банковских карт и другие меры поддержки торговли предложили ретейлеры. По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с руководителями крупнейших торговых сетей ведомствам поручено представить свои предложения в правительство. До 1 февраля будет сформирована рабочая группа при Минпромторге России, следует из протокола совещания. Она и определит конкретные варианты поддержки торговли.

"Сейчас комиссия за обслуживание банковских карт достигает трех процентов, а иногда и выше, в зависимости от того, какая платежная система используется, какой банк. Но она может быть в пределах 0,3-0,5 процента за операцию. Это соответствует мировой практике и тем ставкам, которые используются для некоторых товаров в России", - пояснил "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Банкиры возражают. "Ограничивать комиссию за эквайринг лучше за счет развития конкурентной среды на рынке, а не за счет административных мер", - говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Фото: depositphotos.com
В России создают национальный каталог товаров

ЦБ против регулирования комиссий

Банк России против прямого регулирования комиссий за операции по картам, следует из его ответа на запрос "РГ"."Вопрос эквайринговых комиссий и комиссий банка-эмитента требует комплексного подхода, - отмечает представитель Банка России. - Такие комиссии должны быть оправданными, уравновешивать друг друга и учитывать интересы как кредитных организаций, так и торговцев, чтобы одни были заинтересованы в выпуске карт, а другие в их приеме. При этом комиссии не должны быть обременительны для конечного потребителя. Важно также отметить, что формированию справедливой цены способствуют конкуренция и новые сервисы, например, запуск системы быстрых платежей".

Подготовил Игорь Зубков

Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным
Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне
На акциях "желтых жилетов" во Франции задержаны более 1700 человек
Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России