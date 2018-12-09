Снизить комиссии за обслуживание банковских карт и другие меры поддержки торговли предложили ретейлеры. По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с руководителями крупнейших торговых сетей ведомствам поручено представить свои предложения в правительство. До 1 февраля будет сформирована рабочая группа при Минпромторге России, следует из протокола совещания. Она и определит конкретные варианты поддержки торговли.

"Сейчас комиссия за обслуживание банковских карт достигает трех процентов, а иногда и выше, в зависимости от того, какая платежная система используется, какой банк. Но она может быть в пределах 0,3-0,5 процента за операцию. Это соответствует мировой практике и тем ставкам, которые используются для некоторых товаров в России", - пояснил "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Банкиры возражают. "Ограничивать комиссию за эквайринг лучше за счет развития конкурентной среды на рынке, а не за счет административных мер", - говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

ЦБ против регулирования комиссий

Банк России против прямого регулирования комиссий за операции по картам, следует из его ответа на запрос "РГ"."Вопрос эквайринговых комиссий и комиссий банка-эмитента требует комплексного подхода, - отмечает представитель Банка России. - Такие комиссии должны быть оправданными, уравновешивать друг друга и учитывать интересы как кредитных организаций, так и торговцев, чтобы одни были заинтересованы в выпуске карт, а другие в их приеме. При этом комиссии не должны быть обременительны для конечного потребителя. Важно также отметить, что формированию справедливой цены способствуют конкуренция и новые сервисы, например, запуск системы быстрых платежей".

Подготовил Игорь Зубков