Трамп посоветовал французам выйти из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп воспользовался продолжающимися антиправительственными протестами "желтых жилетов" во Франции, чтобы вновь раскритиковать Парижское соглашение об ограничении выбросов углекислого газа в атмосферу. Хозяин Белого дома призвал Париж последовать примеру Вашингтона и отказаться от участия в международном документе, принятом 192 странами в 2015 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.



Как отметил американский глава у себя в микроблоге Twitter, протестующие, выступающие против повышения цен на бензин, хотели бы себе такого же лидера, как Трамп.

"Люблю Францию", - с прямолинейным простодушием пишет республиканец.

"Может, пришло время положить конец этому нелепому и слишком дорогостоящему соглашению, чтобы вернуть людям деньги в виде более низких налогов (вместо субсидирования экологических проектов в странах третьего мира - прим."РГ")", - рассуждает он.

По утверждению Трампа, в его стране уровень эмиссии углекислого газа уже снижается безо всяких внешних ограничителей.

Напомним, что эти заявления президент США сделал на фоне проходящей в польском городе Катовице Международной конференции по климату, ее участники пытаются согласовать механизмы и регламенты, которые позволят претворить в жизнь Парижское соглашение. Сам же Трамп недавно распорядился свернуть программу господдержки электромобилей и возобновляемых видов энергии.