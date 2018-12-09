У берегов Сардинии поломалось итальянское пассажирское судно

Поломка произошла на итальянском судне, на борту которого находятся 390 пассажиров. Судно Cruise Roma, направлялось из Порто-Торрес (регион Сардиния, Италия) в испанскую Барселону, когда обнаружилась неисправность в левом гребном винте.

Cruise Roma вынуждено было сделать остановку в 1,6 километра от порта на севере Сардинии, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Rai News. За несколько часов члены экипажа смогли своими силами устранить поломку, однако капитан принял решение сменить курс.

Cruise Roma направляется в порт Чивитавеккья. По данным РИА Новости, в этом пору пассажиров пересадят на другое судно, которое затем отправится в Барселону.