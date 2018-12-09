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09.12.2018 11:57
Рубрика: Спорт

Уроженка СССР впервые в истории стала чемпионкой UFC

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко в пяти раундах одолела Йоанну Йенджейчик (Польша) и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Бой прошел в Торонто.

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Валентина выиграла единогласным решением судей. Таким образом, Шевченко стала первой женщиной из постсоветского пространства, сумевшей завоевать титул UFC. Эта победа стала для нее 16-й в карьере при трех поражениях.

Ну а в главном поединке вечера американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Брайана Ортегу техническим нокаутом. Он защитил титул чемпиона UFCв полулегком весе. А для Ортеги это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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