В Албании оценили вклад России в становление национального кинематографа

В Республике Албания (РА) торжественно отметили 65-ю годовщину выхода на экраны совместного советско-албанского художественного фильма "Великий воин Албании Скандербег" (1953), посвящённого героической борьбе албанского народа в XV веке против турецких захватчиков. В рамках мероприятий отмечался неоценимый вклад России в становление киноиндустрии РА, развитие её культуры и искусства в послевоенный период. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в дипмиссии РФ в Тиране.

"4 декабря 2018 года в албанском городе Гирокастра прошло праздничное мероприятие по случаю 65-й годовщины выхода на экраны совместного советско-албанского художественного фильма "Великий воин Албании Скандербег". Состоялся показ документального фильма и выставка архивных документов, посвящённых созданию картины", - сообщили дипломаты.

Подчеркивается, что российским посольством при поддержке киноконцерна "Мосфильм" была организована экспозиция из более чем 30 наиболее эффектных кинокадров и фотографий со съёмочной площадки фильма. В мероприятии приняли участие мэр Гирокастры Замира Рами, представители общественных организаций, культурных и образовательных учреждений, известные албанские кинематографисты и актёры, а также сотрудники российской дипмиссии.

"В выступлениях гостей отмечался неоценимый вклад России в становление киноиндустрии Албании, развитие её культуры и искусства в послевоенный период, - подчеркнули в посольстве РФ. - Решением местных властей звание "Почётный гражданин Округа Гирокастра" присуждено исполнителю роли Скандербега, советскому актёру Акакию Хораве (посмертно), а также албанской актрисе Адивие Алибали, сыгравшей роль сестры Скандербега Мамицы".

Между тем, по словам посла России в Тиране Александра Карпушина, в Албании повышается интерес к русской культуре и образованию, отмечается растущее желание молодежи изучать русский язык и получать высшее образование в РФ.

"Основным стимулом здесь является востребованность в Албании русской культуры и образования, растущее желание молодежи изучать русский язык и получать высшее образование в России, - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат в интервью газете Albanian Daily News. - Количество предоставляемых за счет российского бюджета стипендий выросло за последние четыре года более чем в два раза. В текущем году 50 молодых албанцев приняты для учебы в российские вузы. Если говорить о конкретных культурных мероприятиях, организованных в 2018 году, то я бы упомянул концерты Московского Синодального хора в Тиране и Берате, приуроченные к визиту в Албанию Патриарха Кирилла, концерт в Тиране всемирно известного российского валторниста А.Шилклопера, выступления в Берате и Влере ансамбля русской песни "Вертоград", а также выступление во Влере двух молодых исполнителей Санкт-Петербургского Дома музыки. Рассчитываем и в предстоящем году наращивать наши контакты в гуманитарной области и радовать албанскую публику интересными культурными проектами".