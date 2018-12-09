В Беларуси появилась станция подавления "Синица"

Белорусские войска РЭБ пополнились современными комплексами радиоразведки и технического анализа Р-934УМ2 "Синица". В церемонии передачи техники в войска участвовал первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

"Эти образцы техники способны вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура станций распознает аналоговые и цифровые виды сигналов и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления", - сообщает белорусская телекомпания ВоенТВ.

Отметим, что автоматическая станция автоматическая станция постановки помех Р-934У довольно хорошо известна в войсках. "Синица" с цифровой обработкой сигналов автоматически сканирует заданный диапазон и анализирует обнаруженные сигналы, а потом подавляет передающиеся цифровые короткие сообщения в телекодовом режиме.

Но основное назначение Р-934У - создание помех для авиации, модулированных как по амплитуде сигнала, так и по частоте. Проще говоря - это срыв наведения ударной или истребительной авиации противника, нарушение координации между самолетами, а также блокировка передачи данных с борта самолета-разведчика.

Дальность действия "Синицы" до 250 километров. Станция допускает непрерывную работу в течение 24-х часов при соотношении времени работы на прием и передачу 3:1.