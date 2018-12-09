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09.12.2018 22:59
Рубрика: Спорт

Миссия Смита

УНИКС благодаря своим легионерам победил "Зенит" в гостях
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
В центральном матче очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги казанский УНИКС выиграл у "Зенита" на берегах Невы со счетом 77:74. Все решилось на последней минуте встречи.
Джамар Смит из УНИКСа принес своей команде 18 очков. Фото: РИА Новости Джамар Смит из УНИКСа принес своей команде 18 очков. Фото: РИА Новости
Джамар Смит из УНИКСа принес своей команде 18 очков. Фото: РИА Новости

Казанцы при четырехтысячной аудитории питерского Дворца спорта лидировали почти всю игру. В начале заключительной десятиминутки преимущество волжан достигло дюжины очков - 65:53. Хозяевам в этой непростой ситуации удалось совершить мощный рывок. За 2.21 до сирены об окончании основного времени матча Евгений Воронов дальним попаданием вывел "Зенит" вперед - 70:69.

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Дальше большинство очков баскетболисты команд-соперников набирали с линии штрафных. Уже в самой концовке американский защитник УНИКСа Пиеррия Хенри реализовал три таких броска из четырех и сделал счет 77:74 в пользу гостей.

"Зениту" ранее помешала потеря Филипа Скрабба. У хозяев оставалось всего две секунды, чтобы попытаться перевести матчи в овертайм, но отчаянный бросок Сергея Карасева со своей половины площадки не достиг цели - мяч ударился о дужку кольца. Питерцы потерпели первое поражение в серии из пяти подряд домашних встреч, УНИКС с единственной осечкой продолжает погоню за лидерами ЦСКА и БК "Химки", не знающими неудач.

Лучшим бомбардиром у победителей стал Джамар Смит, набравший 18 очков. На два меньше у самого результативного игрока "Зенита" Джалена Рейнольдса.

Сергей Карасев пытался броском со своей половины перевести игру в овертайм, но попал в дужку кольца

- Мы контролировали большую часть игры, но концовка получилась тяжелая, - считает греческий наставник УНИКСа Димитрис Прифтис. - В Питере очень громкие болельщики, в какой-то момент они включились, погнали хозяев вперед. В этой ситуации мы допустили несколько ошибок, позволили забить открытые броски. Хорошо, что в итоге довели дело до победы.

Остальные матчи: "Калев" (Эстония) - "Парма" (Пермь) - 93:82, "Нижний Новгород" - "Автодор" (Саратов) - 75:98, "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - ВЭФ (Латвия) - 91:84.

Спорт Баскетбол
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