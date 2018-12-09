В Facebook запретили говорить о сексе

Facebook обновил правила сообщества. Изменения внесены в раздел, который касается сексуальных домогательств.

Разработчики уточнили, что не имеют ничего против того, чтобы в Facebook обсуждались проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации - для того, чтобы привлечь к ним внимание. Однако публикация контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов, теперь под запретом.

"Мы также ограничиваем использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом", - уточняется в правилах.

Помимо откровенных видео (не только порнографии, но еще и эротических танцев, а также массажа) под запрет попали поиски сексуальных партнеров и переписки с сексуальным подтекстов. Последние могут выглядеть вполне невинно, например, "Хочу развлечься сегодня вечером". Однако это, с большой долей вероятности, будет расценено как намек на секс.

Также запрещен "сексуально-провокационный сленг, упоминание сексуальных ролей, поз или фетишистских сценариев", изображения (в том числе, сделанные от руки) людей в сексуальных позах и обнаженного тела. Запрещено искать участников стриптиз-шоу и набирать людей для эротического или тантрического массажа.

Табу наложено на упоминание не только сексуальных ролей, поз, фетишистских сценариев, но и сексуальных предпочтений (в том числе в отношении партнеров).

Запрет, как уточняет The Verge, касается как личных страниц пользователей так и переписки в Messenger. Однако в соцсети по-прежнему можно свободно говорить о своей сексуальной ориентации, не опасаясь попасть под блокировку.

Контент будет удален только в том случае, если на него кто-то пожалуется - это касается как страниц, так и переписки в мессенджере.

В Сети к нововведению отнеслись довольно скептически.