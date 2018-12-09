В ФСБ назвали Крымский мост целью провокаций Украины

Представители ФСБ России в субботу в Москве провели специальный брифинг для прессы, на котором рассказали ранее неизвестные детали совершенной украинскими моряками в Керченском проливе провокации. Перед журналистами выступили первый заместитель главы департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский и начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

По словам Алексея Вольского, 25 ноября проход через Керченский пролив был закрыт из-за получения погранслужбой информации о готовящейся со стороны Украины диверсии в отношении Крымского моста. "Транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале устроена таким образом, что в районах ожидания нередко скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами. В день инцидента с украинскими кораблями перехода через канал ожидали 166 гражданских судов. И всякое отклонение от установленных для всех судов правил по переходу канала могло привести к авариям, происшествиям и техногенным катастрофам", - рассказал представитель погранслужбы.

В ФСБ не исключили, что действия задержанных украинских кораблей могли быть изначально направлены против Крымского моста. Вольский рассказал, что в те дни была получена информация о приготовлении подобной провокационной акции.

Именно поэтому 25 ноября был закрыт Керченский пролив. Уже после задержания выяснилось, что опасения российских пограничников были не напрасны. Артиллерийские орудия на задержанных украинских катерах были в полной боеготовности. Об этом рассказал Михаил Шишов. "Было установлено, что артиллерийские установки на катерах были расчехлены и находились в заряженном, то есть приготовленном к бою состоянии. Снаряд находился в патроннике, электропитание подключено", - отметил представитель ФСБ.

При этом обнаруженное вооружение значительно превышало стандартный базовый боекомплект подобных кораблей, добавил Алексей Вольский. По его словам, украинские стволы были подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону российских кораблей и катеров, провоцируя тем самым российских моряков на ответные действия. "Можно только догадываться, к чему могло привести любое, даже случайное открытие огня артиллерии в таком насыщенном судоходном районе, где в тот момент находились 166 гражданских судов, в том числе с опасными грузами", - отметил пограничник, добавив, что "действия украинских моряков создали угрозу безопасности мореплавания".

Представители ФСБ отметили, что виток напряженности в Азовском море начался еще с августа этого года. Алексей Вольский рассказал об одном из инцидентов. 24 октября катера "Лубный" и "Кременчуг" ВМС Украины сопровождали вышедшее из Мариуполя болгарское судно. Тогда в эфире прозвучали угрозы российским кораблям, артиллерийские системы украинских судов были направлены в сторону наших кораблей. "Они заявляли, что если российские суда приблизятся на 4 километра, по ним откроют огонь, но мы не поддались на провокации", - сообщил представитель российской погранслужбы.

Ни один из задержанных моряков не получил при задержании пулевых ранений. Все трое были травмированы осколками поврежденной обшивки корпуса катера

По словам Вольского, эти угрозы, несомненно, были направлены на срыв строительства и начала эксплуатации Крымского моста. ФСБ России была вынуждена реагировать - пришлось увеличить группировку кораблей в акватории для обеспечения безопасности. И это была далеко не первая провокация. В ФСБ рассказали как минимум о двух подобных провокациях за последнее время.

Совершались такие провокации и ранее. "Украинские диверсионно-разведывательные группы дважды - 6 и 7 августа 2016 года - пытались проникнуть на территорию полуострова Крым. Тогда получили огнестрельные ранения трое российских военнослужащих, один военнослужащий ФСБ России и военнослужащий Минобороны России от полученных ран скончались", - рассказал Вольский.

10 ноября 2016 года и 15 августа 2017 года в Крыму были задержаны члены диверсионно- террористических групп, планировавших диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Незаконные действия украинские пограничники совершили и 25 марта текущего года, захватив рыболовецкое судно "Норд" и его российский экипаж. "Капитан Владимир Горбенко, напоминаю, до сих пор удерживается украинскими властями. На территории Крыма и в Азовском море существуют реальные угрозы безопасности граждан РФ и безопасности свободы судоходства со стороны украинской власти", - отметил представитель погранслужбы ФСБ России.

"Дошло до того, что нахождение в море украинского пограничного катера в настоящее время ассоциируется с угрозой захвата российских судов", - отметил Вольский.

Представители ФСБ рассказали, что задержанные 25 ноября в Черном море российскими пограничниками украинские военные корабли нарушили требования прохода Керченского пролива, которые действуют в течение последних 20 лет. И этот факт был задокументирован - украинские моряки изначально сообщили, что не планируют проходить через Керченский пролив. "На момент подхода в Керченскому проливу ни одно судно заявок не подавало, хотя правила прохода Керчь-Еникальского канала им были известны. Правила действуют уже более 20 лет и всегда соблюдались как российскими, так и украинскими судами", - рассказал Алексей Вольский.

Напомним, российские пограничники 25 ноября задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна были отконвоированы в Керчь, все члены экипажа задержаны по решению суда города Симферополя на срок до 25 января 2019 года. 30 ноября 21 моряка перевезли из Крыма в СИЗО "Лефортово" Москвы, трое раненых доставлены в больницу СИЗО "Матросская Тишина".

В субботу стало известно, что ни один из задержанных украинских моряков не получил при задержании прямых пулевых ранений. Несмотря на применение российскими пограничниками оружия. "Моряки при повреждении катера получили лишь осколочные ранения. Они были травмированы осколками поврежденной обшивки корпуса катера", - отметил Михаил Шишов.

Ранее сообщалось, что после задержания троим раненым морякам оперативно была оказана необходимая медицинская помощь в керченской больнице.

Представители ФСБ России рассказали также, почему задержанные украинские моряки не могут считаться военнопленными. "Украина пытается представить задержанных военнослужащих военнопленными, но это совершенно не так, поскольку украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления. В соответствии с подписанной в Женеве в 1949 году Конвенцией военнопленными они считаться не могут, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны", - пояснил главный следователь ФСБ России.

Стоит отметить, что еще один из задержанных моряков, вероятно, является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). "В одном из 24 арестованных украинских военных один из жителей Донбасса опознал ранее пытавшего его в Бердянске сотрудника СБУ. Человеку тогда были причинены серьезные телесные повреждения", - рассказал начальник следственного управления ФСБ России, добавив, что правоохранительные органы Донецка уже заинтересовались указанным фактом и запросили в ФСБ необходимые материалы.