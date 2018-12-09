В Калифорнии пес месяц ждал хозяев на месте сгоревшего дома

В Калифорнии, пострадавшей в ноябре от разрушительных пожаров, пес ждал, когда хозяева вернутся к тому месту, где находился их дом. Люди появились на месте пожара спустя месяц.

Верный питомец по кличке Мэдисон словно "охранял свой бывший дом". Об этом телеканалу FOX8 рассказали в местной организации по спасению бездомных животных. Одна из сотрудниц организации подкармливала собаку, пишет РИА Новости. Почему хозяева не забрали Мэдисона, спасаясь от пожара, ничего не сообщается.

Напомним, лесной пожар Camp начался на севере Калифорнии восьмого ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Огонь уничтожил почти 14 тысяч домов, погибли 85 человек.