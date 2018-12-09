В субботу в Москве завершился XVIII съезд "Единой России". Уходящий год был для партии непростым, признал председатель "ЕР", премьер-министр Дмитрий Медведев. "Единороссы" обсудили текущие дела и взяли курс на обновление партии в новом политическом цикле. Были внесены поправки и в устав - в него добавили нормы этики, которые должны соблюдать все члены организации.

Владимир Путин, заехав на съезд, поблагодарил "ЕР" за поддержку на президентских выборах. Формирование высшего института власти - крайне важный процесс, но главное здесь - не персоналии, а подход к делу, уверен российский лидер. Фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой должна стоять определенная программа действий, сказал Путин, добавив, что это касается всех уровней власти. "Если нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть, нечего там делать", - полагает он.

Итоги последнего Единого дня голосования в целом оцениваются успешно, однако в отдельных регионах кандидаты от "Единой России" на губернаторских выборах проиграли. За этим последовали выводы, в том числе дисциплинарные: в пяти региональных отделениях проведена ротация, замена руководства, напомнил председатель партии. "Там партии предстоит вернуть доверие избирателей", - заявил в своем выступлении Дмитрий Медведев.

Три урока: сделать выводы и развиваться

"Единая Россия" вынесла для себя три урока. "Ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, мы уже проиграли", - заметил Медведев. Ответственная политическая сила, каковой является "Единая Россия", должна работать в тесном контакте с гражданами и не опускаться до популизма, поддержал Путин.

Урок второй - партии помогает не популизм, а ответственный подход. "Поэтому нам не нужно везде говорить красиво. Нам нужно говорить по делу. Мы не должны обещать невозможного, мы должны быть честными", - напутствовал председатель "единороссов".

"Лидерство не в том, чтобы обещать "манну небесную", которая возьмется неизвестно откуда, - заявил Владимир Путин. - Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения". При этом, подчеркнул он, обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с ними - разъяснять, почему принято то или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время.

Так "единороссы" поступили с непопулярными, но необходимыми изменениями в пенсионной системе, считает Дмитрий Медведев.

Партия как главная политическая сила страны готова сделать все для развития России

Третий урок состоит в том, что работать нужно каждый день, а не ждать следующих выборов. В новом политическом цикле перед страной президентом поставлены амбициозные национальные цели развития. "Партия как главная политическая сила страны готова сделать все для развития России", - заверил ее лидер, призвав однопартийцев заняться контролем за реализацией национальных проектов.

Вместе со страной, со своими избирателями намерена развиваться и "Единая Россия". Эта способность, считает Медведев, всегда помогала партии добиваться успехов, а сейчас ее предстоит проявить в полной мере. "Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы, - подчеркнул премьер-министр. - И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации".

Жить по уставу: этические нормы - на первый план

Авторитет партии в глазах избирателя зачастую зависит от поведения ее членов. Владимир Путин считает, что в абсолютном большинстве и на всех уровнях власти представители "Единой России" - это порядочные и профессиональные люди, патриоты России. Однако, признает он, есть в партийных рядах и конъюнктурщики, и те, кто ведет себя неприлично. "Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям", - заметил президент. Подобные манеры вредят общему делу и, по словам Владимира Путина, просто опускают партию ниже плинтуса.

"Единая Россия" решила определить для себя четкие этические нормы и внесла их в свой устав. Они обязывают относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций. Член партии не должен позволять себе действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, высказываний, унижающих достоинство людей. "Единороссу" следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении. Если обвинения справедливы, тогда член "ЕР" обязан немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей.

В каждом отдельном случае разбираться призвана специально сформированная комиссия по этике. В нее - по образу суда присяжных - включили 12 человек, чья, как выразился Медведев, кристальная репутация не вызывает ни у кого сомнений. Среди них заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, депутат Госдумы Герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров, депутат Госдумы Александр Карелин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

Диалог с обществом повлияет на рейтинг

"Единороссы" также сделали обязательной практику принятия партийных решений на основе диалога с гражданским обществом, в том числе с представителями профессиональных союзов, некоммерческих и неправительственных организаций, а также через прямое общение с населением. Съезд решил считать общеобязательной практику публичного предварительного - до внесения на рассмотрение органов законодательной власти - обсуждения резонансных законодательных инициатив с целью учета всего спектра позиций и мнений и недопущения популистских решений и бездумного запретительства.

Об этом говорил в конце своего выступления на съезде Владимир Путин. "Рассчитываю, что "Единая Россия" сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом вот этой политической культуры: атмосферы диалога, доверия и сотрудничества со всеми политическими силами России", - заметил президент.

В свою очередь, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко призвал "Единую Россию" стать социальным лифтом для неравнодушных людей. По его словам, в России существует "невероятный запрос на самореализацию". Поэтому партия должна стать "социальным лифтом для неравнодушных людей". Кириенко поддержал и инициативу "единороссов" по созданию Высшей партийной школы. "Мне кажется, это важнейшая вещь для партии", - подчеркнул представитель Кремля.

В руководстве "ЕР" ставят задачу подойти к следующим парламентским выборам с рейтингом на уровне 45-47 процентов. "Совсем недавно партийные рейтинги "Единой России" опустились к отметке 31 процент, сейчас мы "отросли" на шесть пунктов. Мы для себя ставим задачу, чтобы к циклу 2021 года мы подошли на уровне 45-47 процентов", - сказал журналистам секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Ротация кадров: процент обновления

На съезде партия провела ротацию Высшего совета, из действующего состава были выведены 15 человек, при этом введены 14 новых членов. Всего ротация высшего совета составила 16 процентов. В частности, в новый состав высшего совета вошли губернаторы Самарской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Свердловской и Рязанской областей, а также главы минтранса и министерства науки и высшего образования Евгений Дитрих и Михаил Котюков. К числу оставивших ряды высшего совета относятся экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова, председатель думского Комитета по культуре Елена Ямпольская.

Также на съезде определился новый состав генерального совета партии. Ротация генсовета составила 40 процентов, из старого состава выведены 68 человек, а в новый введены 72 члена. При этом численность генсовета составила 170 человек. В ходе тайного голосования парламентарии Андрей Климов и Александр Грибов назначены заместителями секретаря генерального совета "ЕР" Андрея Турчака, а Ольга Баталина стала первым заместителем секретаря.

Семь этических норм для членов "Единой России":

- Относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций;

- Исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей;

- Быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства;

- Придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении;

- В ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;

- Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции;

- Выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.