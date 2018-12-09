В Нацбанке Украины рассказали о рекордных выплатах по госдолгу

В ближайшие два года Киеву предстоит выплатить внешним кредиторам рекордную сумму - 12 миллиардов долларов. Это признал глава украинского Нацбанка Яков Смолий.

Его заявления цитирует РИА Новости. По словам Смолия, в эту цифру входят и проценты. При этом Украина подпишет новое соглашение с Международным валютным фондом о следующих займах, которое позволит Киеву брать кредиты у Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Вопрос с МВФ должен решиться до конца года - его недавно обсуждал с руководителями финансового института лично президент Украины Петр Порошенко.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман признавал, что новый займ будет краткосрочным - на 14 месяцев в размере 3,9 миллиарда долларов. Такие рамки обусловлены тем, что Украина не смогла выполнить условия в рамках обязательств по договоренности с МВФ.