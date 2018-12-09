Сказать, что власти, особенно после страшного погрома, что Париж пережил неделю назад, опасались его повторения, значило бы сильно приуменьшить царившие в их кругах настроения. Как дала понять хорошо информированная газета "Либерасьон", "от этого дня повышенного риска зависело будущее пятилетнего срока" Эмманюэля Макрона. Отсюда мобилизация всех сил и средств, дабы не допустить такого развития событий. Помимо восьми тысяч полицейских и жандармов (всего в стране было задействовано 89 тысяч) впервые за многие десятилетия на улицы города вывели дюжину тяжелых бронетранспортеров, а также несколько подразделений конных жандармов, это уже не говоря о полицейских с собаками, надрессированными для разгона демонстраций.
Надо сказать, что во французском МВД, сильно проколовшемся 1 декабря, извлекли уроки из того явного фиаско и поменяли тактику. В первую очередь было решено провести профилактические аресты тех, кто призывал к насильственным действиям в социальных сетях. Такая судьба, в частности, постигла одного из наиболее активных "жилетов" 33-летнего водителя грузовика Эрика Друэ. Он призывал народ "войти в Елисейский дворец", правда, после пошел на попятную и порекомендовал лишь "захватить столичную кольцевую дорогу ("периферик")". Правда, ему это не помогло, и субботним утром он оказался в полицейском комиссариате города Версаля, где провел остаток суток, давая показания следователям по обвинению в "подстрекательстве к насильственным действиям". Более того, полицейские устроили проверки около пяти тысяч автомобилей и дюжины автобусов на въездах в Париж. Тех, у кого находили предметы, которые могли бы служить оружием (ножи, петарды и даже серпы с молотами!), арестовывали и направляли в комиссариаты. Таким образом, были нейтрализованы потенциально опасные элементы. У прочих же манифестантов отбирали каски, респираторы, другие средства для защиты от слезоточивого газа. Только после этого пропускали в одну из зон повышенного внимания, в том числе на Елисейские Поля. Поэтому собралась публика более или менее спокойная, в чем ваш корреспондент убедился, побывав там днем. Манифестанты, в основном провинциалы, активно скандировали лозунги, где главным лейтмотивом было требование отставки Макрона, то и дело принимались распевать "Марсельезу"...
Чего же хотят "желтые жилеты"? Ведь на скандальном налоге на горючее правительство уже поставило крест, да и от повышения тарифов на газ и электричество отказалось.
- Нам этого мало, - говорит Мишель, молодой парень в ушанке, сшитой из разноцветных кусков ткани. Родом из Лиона, где работает на стройке. - Мы требуем повысить минимальный уровень зарплаты до 1300 евро, и вообще считаю, что нужно провести досрочные выборы. Если не президентские, то парламентские уж точно.
Глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что в Париже было задержано 1726 человек, многие из которых находятся под стражей. В свою очередь, премьер Эдуар Филипп подчеркнул, что "наступило время для диалога". Ожидается в ближайшее время выступление президента Эмманюэля Макрона, который в эти роковые дни отмалчивался. От него ждут сильных мер с тем, чтобы выйти из острого кризиса.