Поздно вечером в эту субботу Елисейские Поля представляли собой странное зрелище. На всем их протяжении два ряда деревьев, подсвеченных по случаю приближающегося Рождества красными лампочками, и ни одного прохожего, если не считать полицейских и их спецмашин с проблесковыми маячками. А еще днем пространство между площадями Шарля де Голля с одного конца и Рон-Пуэн с другого было заполнено двумя тысячами "желтых жилетов" из десяти, что приехали во французскую столицу на четвертый по счету общенациональный день протестных акций.

Сказать, что власти, особенно после страшного погрома, что Париж пережил неделю назад, опасались его повторения, значило бы сильно приуменьшить царившие в их кругах настроения. Как дала понять хорошо информированная газета "Либерасьон", "от этого дня повышенного риска зависело будущее пятилетнего срока" Эмманюэля Макрона. Отсюда мобилизация всех сил и средств, дабы не допустить такого развития событий. Помимо восьми тысяч полицейских и жандармов (всего в стране было задействовано 89 тысяч) впервые за многие десятилетия на улицы города вывели дюжину тяжелых бронетранспортеров, а также несколько подразделений конных жандармов, это уже не говоря о полицейских с собаками, надрессированными для разгона демонстраций.

Надо сказать, что во французском МВД, сильно проколовшемся 1 декабря, извлекли уроки из того явного фиаско и поменяли тактику. В первую очередь было решено провести профилактические аресты тех, кто призывал к насильственным действиям в социальных сетях. Такая судьба, в частности, постигла одного из наиболее активных "жилетов" 33-летнего водителя грузовика Эрика Друэ. Он призывал народ "войти в Елисейский дворец", правда, после пошел на попятную и порекомендовал лишь "захватить столичную кольцевую дорогу ("периферик")". Правда, ему это не помогло, и субботним утром он оказался в полицейском комиссариате города Версаля, где провел остаток суток, давая показания следователям по обвинению в "подстрекательстве к насильственным действиям". Более того, полицейские устроили проверки около пяти тысяч автомобилей и дюжины автобусов на въездах в Париж. Тех, у кого находили предметы, которые могли бы служить оружием (ножи, петарды и даже серпы с молотами!), арестовывали и направляли в комиссариаты. Таким образом, были нейтрализованы потенциально опасные элементы. У прочих же манифестантов отбирали каски, респираторы, другие средства для защиты от слезоточивого газа. Только после этого пропускали в одну из зон повышенного внимания, в том числе на Елисейские Поля. Поэтому собралась публика более или менее спокойная, в чем ваш корреспондент убедился, побывав там днем. Манифестанты, в основном провинциалы, активно скандировали лозунги, где главным лейтмотивом было требование отставки Макрона, то и дело принимались распевать "Марсельезу"...

В МВД Франции провели аресты тех, кто призывал к насилию в соцсетях

Чего же хотят "желтые жилеты"? Ведь на скандальном налоге на горючее правительство уже поставило крест, да и от повышения тарифов на газ и электричество отказалось.

- Нам этого мало, - говорит Мишель, молодой парень в ушанке, сшитой из разноцветных кусков ткани. Родом из Лиона, где работает на стройке. - Мы требуем повысить минимальный уровень зарплаты до 1300 евро, и вообще считаю, что нужно провести досрочные выборы. Если не президентские, то парламентские уж точно.

Глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что в Париже было задержано 1726 человек, многие из которых находятся под стражей. В свою очередь, премьер Эдуар Филипп подчеркнул, что "наступило время для диалога". Ожидается в ближайшее время выступление президента Эмманюэля Макрона, который в эти роковые дни отмалчивался. От него ждут сильных мер с тем, чтобы выйти из острого кризиса.