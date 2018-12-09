Новости

Проект развития Севморпути согласуют к февралю 14:38
В Тольятти сфотографировали странный "гибрид" Lada 14:30
Нетаньяху: Военные эксперты России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии 14:24
Жена Льва Лещенко рассказала о его экстренной госпитализации 14:17
Российский робот сыграет Жанну Д'Арк в израильском театре 14:07
В США отменили запуск ракеты с разведывательным спутником 13:22
Пропавшую кандидатку на титул "Мисс Вселенная" нашли в Таиланде 13:12
Матвиенко: Людмила Алексеева была настоящим патриотом России 13:10
Какие кроссоверы можно купить в России по цене от 700 тысяч рублей 13:10
В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера 13:06
В Беларуси появилась станция подавления "Синица" 12:57
Япония открывает границы для гастарбайтеров 12:50
В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб человек 12:50
В Ленобласти мужчина убил трех оппонентов 12:45
На Ямале участковый выстрелил в напавшего на него пациента больницы 12:33
Омич обнаружил в своей квартире полсотни кошек 12:05
Овечкин стал второй звездой матча НХЛ и возглавил снайперскую гонку 12:05
Уроженка СССР впервые в истории стала чемпионкой UFC 11:57
Под Астраханью увековечили Макарыча из фильма "В бой идут одни старики" 11:43
Загитова могла сняться с финала Гран-при из-за травмы 11:38
Универсал Aurus Senat: каким он может быть 11:38
В Барнауле из-за аварии без тепла остались более 11 тысяч человек 11:34
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан бывший вице-премьер 11:17
Михаил Федотов: Людмила Алексеева служила людям так, как дышала 11:07
Боксер Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 13:22
Рубрика: В мире

В США отменили запуск ракеты с разведывательным спутником

Текст: Юрий Когалов

В США опять отложили запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведывательным спутником. Об этом сообщили в компании United Launch Alliance.

Фото: NASA
Китай первым посадит луноход на темной стороне Луны

"Запуск Delta IV Heavy, выполняющий миссию NROL-71 для Национального управления военно-космической разведки США, был отменен из-за непредвиденной ошибки. Команда проверяет все данные", - говорится в сообщении оператора в Twitter. В другом "твите" отмечается, что запуск был отложен за семь секунд до старта. Новая дата пока не определена.

Запуск должен был быть осуществлен в 20:15 субботы по местному времени (07:15 мск воскресенья) с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния. До этого он уже несколько раз переносился, в предыдущий раз - из-за проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой.

Примечательно, что все данные об аппарате, который ракета должна вывести на орбиту, засекречены. Однако известно, что Delta IV Heavy способна выводить на геостационарную орбиту груз массой до 14,2 тонны, на низкую околоземную орбиту - до 28,8 тонны.

В мире США Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
Трамп посоветовал французам выйти из Парижского соглашения по климату
Китай пригрозил Канаде из-за ареста финдиректора Huawei
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России
Пушков: Слова Чубайса обостряют отношения между обществом и бизнесом