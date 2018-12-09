В США отменили запуск ракеты с разведывательным спутником

В США опять отложили запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведывательным спутником. Об этом сообщили в компании United Launch Alliance.

"Запуск Delta IV Heavy, выполняющий миссию NROL-71 для Национального управления военно-космической разведки США, был отменен из-за непредвиденной ошибки. Команда проверяет все данные", - говорится в сообщении оператора в Twitter. В другом "твите" отмечается, что запуск был отложен за семь секунд до старта. Новая дата пока не определена.

Запуск должен был быть осуществлен в 20:15 субботы по местному времени (07:15 мск воскресенья) с базы ВВС США Вандерберг в штате Калифорния. До этого он уже несколько раз переносился, в предыдущий раз - из-за проблем с резервным каналом связи между центром управления и стартовой площадкой.

Примечательно, что все данные об аппарате, который ракета должна вывести на орбиту, засекречены. Однако известно, что Delta IV Heavy способна выводить на геостационарную орбиту груз массой до 14,2 тонны, на низкую околоземную орбиту - до 28,8 тонны.