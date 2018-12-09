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Рубрика: В мире

Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии

Великобритания, которая возглавляет дислоцированный в Эстонии международный батальон НАТО, в следующем году намерена усилить свое военное присутствие в республике. Об этом заявил военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.

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По его словам, планируется провести ротацию войск, увеличить число техники, а летом - организовать масштабные учения с привлечением военно-морского флота. В рамках этих маневров будет отработана координация действий эстонской пехоты и Королевских ВМС при поддержке авиации.

Военный атташе заявил, что в конце 2019 года воинский контингент Великобритании в Эстонии отправит назад десять английских танков, а взамен им будут направлены 20 единиц тяжелой наступательной техники.

Брукс также отметил, что если в результате Brexit Великобритания покинет состав ЕС, войска Королевства по-прежнему продолжат базироваться в Эстонии, пишет РИА Новости.

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