"Витесс" Слуцкого проиграл худшей команде чемпионата Голландии

Неожиданное поражение потерпел в чемпионате Голландии "Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Его подопечные в мачте 15 тура уступили на выезде клубу "НАК Бреда" со счетом 1:2.

"Витесс" имел хорошие шансы завершить игру с иным результатом. Так, на последних минутах первого тайма команда Слуцкого получила право на пенальти, но полузащитник Фор отправил мяч над перекладиной. В ответной же атаке воодушевленные соперники открыли счет. На 72-й минуте гости смогли сравнять результат - причем голевой передачей на Линссена отметился экс-защитник ЦСКА россиянин Вячеслав Караваев. Однако на 84-й "НАК Бреда" установил окончательный итог - 2:1.

До этой встречи хозяева являлись худшей командой первенства, набрав лишь 8 очков в 14 поединках. Одержав победу, клуб из Бреды поднялся на предпоследнюю строчку в турнирной таблице. "Витесс", в свою очередь, удержался в зоне еврокубков, но поклонников команды не может не огорчать второй кряду матч без побед. К слову, и в предыдущей игре футболисты клуба из Арнема не смогли реализовать пенальти.