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09.12.2018 20:44
Рубрика: Власть

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Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Греции
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Россия и Греция перевернули неприятную страницу совместной истории, связанную с высылкой российских дипломатов из Афин, и настроены на углубление сотрудничества в разных сферах. Об этом заявили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогами переговоров в Москве.

"Визит господина Ципраса, на наш взгляд, является весьма своевременным. Мы рассматриваем Грецию в качестве особого партнера, с которым нас объединяют вековые узы дружбы, общие страницы истории и духовная близость", - заявил Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Эксперт: Путин и Ципрас провели самую важную встречу с 2015 года

Одно из перспективных направлений сотрудничества - энергетика. "Мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов, это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к "Турецкому потоку", - сказал президент России.

Греция стабильно поддерживает принцип диверсификации поставок энергоносителей в Европу, отметил Алексис Ципрас, но в ЕС действуют двойные стандарты - с одной стороны, диверсификация приветствуется, а с другой стороны, Еврокомиссия препятствует развитию "Турецкого потока" в сторону Греции и Италии.

А пока, считает он, Россия и Греция могли бы наладить сотрудничество в рамках другого проекта - газопровода ТАР, по которому в Европу идет азербайджанский газ.

На встречу с российским лидером премьер-министр Греции по обыкновению явился без галстука, объяснив это тем, что воспринимает аксессуар "как петлю на шее греческого народа".

Кадры

Назначен врио губернатора Сахалинской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области глава государства назначил Валерия Лимаренко. Президент провел с ним встречу и сообщил о своем решении. Лимаренко возглавлял подразделение госкорпорации "Росатом", которое занимается строительством АЭС за границей.

Главными критериями при назначении Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области стали совокупный и успешный опыт работы на региональном и федеральном уровнях, заявил РИА Новости спикер парламента Сахалина Андрей Хапочкин.

Сегодня вице-премьер РФ, представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев представит в Южно-Сахалинске Валерия Лимаренко правительству Сахалинской области.

Напомним, что прежний губернатор Олег Кожемяко в сентябре был назначен врио главы Приморского края.

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