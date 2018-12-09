Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Греции

Россия и Греция перевернули неприятную страницу совместной истории, связанную с высылкой российских дипломатов из Афин, и настроены на углубление сотрудничества в разных сферах. Об этом заявили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогами переговоров в Москве.

"Визит господина Ципраса, на наш взгляд, является весьма своевременным. Мы рассматриваем Грецию в качестве особого партнера, с которым нас объединяют вековые узы дружбы, общие страницы истории и духовная близость", - заявил Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром.

Одно из перспективных направлений сотрудничества - энергетика. "Мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов, это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к "Турецкому потоку", - сказал президент России.

Греция стабильно поддерживает принцип диверсификации поставок энергоносителей в Европу, отметил Алексис Ципрас, но в ЕС действуют двойные стандарты - с одной стороны, диверсификация приветствуется, а с другой стороны, Еврокомиссия препятствует развитию "Турецкого потока" в сторону Греции и Италии.

А пока, считает он, Россия и Греция могли бы наладить сотрудничество в рамках другого проекта - газопровода ТАР, по которому в Европу идет азербайджанский газ.

На встречу с российским лидером премьер-министр Греции по обыкновению явился без галстука, объяснив это тем, что воспринимает аксессуар "как петлю на шее греческого народа".

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Назначен врио губернатора Сахалинской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области глава государства назначил Валерия Лимаренко. Президент провел с ним встречу и сообщил о своем решении. Лимаренко возглавлял подразделение госкорпорации "Росатом", которое занимается строительством АЭС за границей.

Главными критериями при назначении Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области стали совокупный и успешный опыт работы на региональном и федеральном уровнях, заявил РИА Новости спикер парламента Сахалина Андрей Хапочкин.

Сегодня вице-премьер РФ, представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев представит в Южно-Сахалинске Валерия Лимаренко правительству Сахалинской области.

Напомним, что прежний губернатор Олег Кожемяко в сентябре был назначен врио главы Приморского края.