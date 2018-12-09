Следят за своими сотрудниками в сетях уже 59 процентов компаний. Это больше, чем три года назад. Тогда этим занимались в 51 проценте компаний.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В нем приняли участие 500 представителей работодателей и 1600 россиян в возрасте 18-54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.

Главное, чего боятся работодатели, это разглашения коммерческой тайны. Таких опасливых начальников 37 процентов. В SuperJob подчеркивают, что за три года с момента проведения аналогичного опроса количество компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны, стало больше почти в 1,5 раза. В 2015 году таких было 25 процентов.

В каждой пятой компании руководство требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях. И если человек пишет комментарии под постами, то должен выражаться корректно и не затрагивать интересы компании, в которой работает. 18 процентов работодателей категорически запрещают троллить - писать негативные комментарии о работе, руководстве, коллегах.

В каждый двадцатой компании действует запрет на публикацию в интернете фотографий в униформе или с рабочего места. В 4 процентах компаний запрещено выкладывать любую информацию о работе. Свои особые правила есть в каждой сотой организации. Среди них - запрет критики властей и размещения недостоверной информации о товарах и услугах. А 27 процентов работодателей вообще блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера.

Эксперты по труду не одобряют такое поведение компаний. Любые чрезвычайные меры контроля и надзора со стороны работодателя - нецивилизованные и затратные пути, которые не повышают трудовую дисциплину и производительность, уверена профессор кафедры труда и соцполитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Любовь Храпылина. По ее мнению, проблема не в сотрудниках, а в начальниках, которые не могут занять их делом. "Мы проводили опросы, - говорит Храпылина, - и задавали работникам вопрос, насколько, по их оценкам, на работе используется их интеллектуальный и трудовой потенциал.

Работодатели больше всего боятся разглашения коммерческой тайны

Только 29 процентов считают, что их потенциал полностью задействован в рабочем процессе. Это крайне низкий показатель". Получается, делает вывод эксперт, начальники либо не заинтересованы, чтобы их коллективы работали хорошо, либо опасаются, что слишком успешные подчиненные могут составить им конкуренцию.

Однако существует и другой взгляд на ситуацию. "Соцсети провоцируют людей на асоциальное поведение, - считает профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова. - Ради минутной славы среди своих друзей и подписчиков они порой переходят все границы нравственности".

То и дело в соцсетях всплывает информация о скандальных селфи врачей на фоне умирающих пациентов. Или о школьных учителях, позирующих в откровенных фотосессиях. Из последних примеров можно вспомнить летний скандал в Омске, где молодую учительницу истории чуть не уволили из-за фото в купальнике. А в Мурманске руководство школы решило сократить учительницу после того, как та не слишком лояльно высказалась в соцсетях по поводу его действий.

"В Трудовом кодексе нет прямой ответственности за высказывания или обнаженные фото сотрудников в соцсетях, - отмечает Яхонтова. - Но есть внутренние документы компаний - кодексы поведения сотрудников. Ими и руководствуются работодатели, принимая то или иное кадровое решение". Давайте просто логически порассуждаем, призывает эксперт: если девушка хочет стать моделью, зачем она идет работать в школу? На учителе лежит особый груз ответственности, в том числе и за нравственное воспитание детей. А если человек работает в компании, он имеет моральное право негативно высказываться о ней? "Вот тут руководству нельзя впадать в крайности, - предупреждает Яхонтова. - Если критика конструктивная, то мудрый начальник к ней прислушается. Порой публичные высказывания сотрудников - последняя отчаянная попытка обратить внимание на проблему".

И вот что еще интересно: откуда начальники черпают информацию о поведении своих подчиненных в соцсетях? Не сами же боссы дни и ночи проводят за чтением комментариев. "У нас есть специально обученный сотрудник, который мониторит позитив и негатив об учреждении в Сети", - рассказали "РГ" в одной крупной московской клинике. Существуют также и специальные компьютерные программы, которые можно настроить на поиск отзывов о конкретном учреждении. Кстати, в той же клинике считают, что селфи селфи рознь. Если врач на фото из операционной демонстрирует свои способности и навыки, не унижая пациента, то это только на благо и поднимает авторитет учреждения.

Между тем

Юристы подчеркивают: работодатель вправе контролировать, что делает в рабочее время сотрудник за компьютером. "Если работник отвлекается на соцсети, перекуры, посиделки, и прочее, это неэффективное использование рабочего времени, за которое платит работодатель, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Все что происходит в офисе, на рабочем месте, на рабочем компьютере - это все в сфере контроля работодателя. Если работника при этом еще и ознакомили под роспись о таком контроле в правилах внутреннего трудового распорядка, условие о таком мониторинге содержится в трудовом договоре или должностной инструкции, то к работодателю вообще никаких вопросов. В отличие от допустившего нарушение работника".

В судебной практике акт осмотра браузера является допустимым доказательством. Споры, когда работодатели предъявляют какие-то претензии к сотрудникам из-за увлечение соцсетями в рабочее время, нередко доходят до суда. Например, в одной из компаний перевели на полставки юриста, гулявшего по соцсетям. Он пытался оспорить в суде понижение зарплаты. "Работодателем приведен довод о том, что существенно упал объем работы юриста из-за завершения проектного и строительного этапа реконструкции комплекса. Одним из доказательств являлись сведения по мониторингу траффика, согласно котором работник-юрист большую часть рабочего времени проводил в социальных сетях с рабочего компьютера", рассказывает адвокат. В итоге суд поддержал работодателя.

Когда сотрудник разглашает служебные тайны, ситуация также бесспорна: человека надо наказывать. Вплоть до увольнения. Отдельный вопрос: Интернет-поведение в свободное от службы время. Казалось бы, что вне службы, то личное дело человека. Но здесь не все так просто. Есть профессии, где к человеку предъявляются особые требования. Например, судьи. За фривольные фотографии во время отдыха (горячие танцы, льющееся вино и прочее) судью скорее всего лишат статуса. Но и обычных людей вполне могут возникнуть проблемы с работодателем из-за каких-то непозволительных публикаций, не только ярких фотографий, но какие-то критических или аморальных публикаций. "Формально высказывание своей личной позиции не может влечь за собой увольнение в силу конституционной гарантии свободы мысли и слова. Вместе с тем: оскорбительный отзыв на сайте может стать поводом для защиты деловой репутации компании", говорит Вячеслав Голенев.

Скандальное поведение сотрудника в социальных сетях, пусть и в личное время, может причинить реальный вред компании, потому что пострадает такой нематериальный актив, как репутация. "В простом человеческом смысле компания может получить негативную реакцию в виде отказа контрагентов от работы с ней, снижение клиентского потока", говорит Вячеслав Голенев. Но если сотрудник не согласится с резкими кадровыми решениями на свой счет после каких-то публикаций, то в суде работодателю придется доказать противоправность действий работника при публикации, наличие вреда, причинно-следственную связь между публикацией и убытками. Естественно, речь не идет о профессии, где в силу статуса к человеку предъявляются повышенные требования в том числе по поведению в соцсети.

В Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России считают, что в перспективе должна появиться профессия медиа-адвоката, специалиста по информационному праву, который будет в том числе консультировать людей на предмет того, какие у них могут возникнуть проблемы в связи с поведением в социальных сетях, защищать права пользователей там, где права можно защитить, и помогать избегать в Сети ситуаций, способных погубить карьеру человека.

Подготовил Владислав Куликов

А как у них

Во Франции немалое количество компаний предпочитает запрещать использование Facebook с офисных компьютеров. По данным исследований, от 60 до 70 процентов французских компаний целиком блокируют доступ к соцсетям на рабочих местах. Некоторые из них решаются на это из соображений элементарной компьютерной безопасности. Особенно это важно для таких секторов, как банковское дело. Многие работодатели убеждены, что запрет на доступ к социальным сетям для сотрудников поможет избежать создания плохой репутации компании.

Подготовила Диана Ковалева

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"