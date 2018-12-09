Захарова показала "домик сапсанов" в шпиле здания МИД

В шпиле высотки МИД на Смоленской площади живет семья сапсанов, для них оборудован специальный домик. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, незарегистрированных "жильцов" обнаружили совершенно случайно пару лет назад, когда проводили реконструкцию шпиля. "Это большая редкость для города. После того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов", - рассказала Захарова. Птицы могут свободно залетать в него.

Дипломат также показала журналистам "тайную комнату", в которой записываются видеокомментарии и заявления высокопоставленных дипломатов, которые размещаются на сайте российского дипведомства.

Кстати, изначально здание МИД было спроектировано без шпиля, решение о его установке принял Иосиф Сталин, когда работы уже подходили к концу, и в итоге его пришлось собирать из подручных средств. После реконструкции в 2016-2017 годах шпиль стал на 50 тонн легче.