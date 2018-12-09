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09.12.2018 14:58
Рубрика: Власть

Захарова показала "домик сапсанов" в шпиле здания МИД

Текст: Юрий Когалов

В шпиле высотки МИД на Смоленской площади живет семья сапсанов, для них оборудован специальный домик. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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По ее словам, незарегистрированных "жильцов" обнаружили совершенно случайно пару лет назад, когда проводили реконструкцию шпиля. "Это большая редкость для города. После того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов", - рассказала Захарова. Птицы могут свободно залетать в него.

Дипломат также показала журналистам "тайную комнату", в которой записываются видеокомментарии и заявления высокопоставленных дипломатов, которые размещаются на сайте российского дипведомства.

Кстати, изначально здание МИД было спроектировано без шпиля, решение о его установке принял Иосиф Сталин, когда работы уже подходили к концу, и в итоге его пришлось собирать из подручных средств. После реконструкции в 2016-2017 годах шпиль стал на 50 тонн легче.

Власть Работа власти Правительство МИД
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