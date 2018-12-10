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10.12.2018 14:16
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

13 декабря - церемония награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг-2018"

13 декабря 2018 г. (четверг) в 18.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится 24-я церемония награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг-2018".

Конкурс проводится с 1994 года.  За годы своего существования он стал настоящим смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов из всех регионов России.

В этом в году в конкурсе приняли участие сотни журналистов региональных СМИ. Наибольшее количество заявок пришло из Воронежской, Ростовской, Липецкой, Московской, Новосибирской областей, Удмуртии, Татарстана, Башкиртостана.

Это одно из немногих журналистских состязаний, где ценится главное условие профессии - высокий профессионализм, творческая активность, неравнодушное отношение ко всему, чем живет общество. Конкурс сводит на одной площадке журналистов из различных регионов России, работающих в совершенно непохожих условиях, в различных часовых поясах, часто - в разной языковой и культурной среде. И это обстоятельство позволяет по-новому оценить всероссийский масштаб конкурса.

Победители будут награждены в 13-ти основных номинациях:

  • Акция года
  • Журналистский дебют года
  • За профессиональную и этичную подачу рекламы
  • За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ
  • Интернет-издание года
  • Лучшее специализированное издание для детей и юношества
  • Лучший материал года о проблемах культуры
  • Лучший материал года о разоблачении коррупции
  • Лучший материал года о социальных проблемах
  • Новая жизнь старой газеты
  • Результативность публикации
  • Редактор года
  • Газета года - региональная

В 6-ти  специальных номинациях  

  • Спецноминация "Почты России" - "За вклад в работу по оптимизации взаимодействия "Почты России" и региональных издателей"
  • Спецноминация "Альянса руководителей региональных СМИ России" (АРС-ПРЕСС) - проект АРС-ПРЕСС "Узнаем Россию вместе!"
  • Спецноминация  "Альянса руководителей региональных СМИ России"   
  • Спецноминация  Межрегионального агентства подписки (МАП) - "Популярность у подписчиков".
  • Спецноминация Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ - "Рядом с Министром"
  • Спецноминация "Российской газеты" - "Региональный Гонг"

Для вручения призов конкурса "Золотой Гонг-2018" приглашены руководители Минкомсвязи России,  "Почты России", Роспечати, руководители общественных организаций, посольств Беларуси, Израиля, Греции, Турции, Финляндии в РФ.  

Учредитель и организатор конкурса: Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС)

Финансовая поддержка конкурса - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Партнер конкурса - "Почта России"

Партнер конкурса - Межрегиональное агентство подписки (МАП)

Официальный информационный партнер - "Российская газета"

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