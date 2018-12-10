Аэропорт Мумбаи поставил новый рекорд по принятым и отправленным рейсам

Международный аэропорт индийского города Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи в минувшую субботу установил новый для себя рекорд, обслужив за одни сутки 1007 рейсов. Предыдущий показатель в 1003 рейса был достигнут в июне этого года.

Как отметили в администрации аэропорта, руководство не стремилось поставить новый рекорд. Причиной этому стала отлаженная работа персонала и помолвка дочери главы крупнейшей в Индии компании Reliance Industries Limited Иши Амбани и бизнесмена Ананда Пирамала. Чтобы отпраздновать это событие практически вся политическая и бизнес элита, а также звезды Болливуда, проживающие в одном из важнейших экономических и культурных центров Индии, вылетели из единственного в городе аэропорта в субботу в направлении Удайпура, штат Раджастхан, считающимся самым романтичным городом Индии, где и проходили торжества. Сама же свадебная церемония состоится в среду в личной резиденции Мукеша Амбани в Мумбаи.

Стоит отметить, что возможности мумбайского аэропорта сильно ограничены для столь насыщенного трафика. Он имеет две пересекающиеся взлетно-посадочные полосы, одна из которых основная и способна обслуживать до 48 рейсов в час, а пропускная способность второй составляет 35 рейсов.

