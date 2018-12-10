Алексей Панин получил травму головы в ДТП в центре Москве

41-летний российский актер и режиссер Алексей Панин попал в ДТП с тремя автомобилями в центре Москвы, на улице Подвойского, когда одна иномарка "подрезала" другую.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 декабря.

"Пятым каналом" уточнено, что актер находился в такси - автомобиле Mercedes, водитель которого "не успел отреагировать на опасность". После чего в машину врезалась следовавшая сзади Skoda.

Сообщается, что от резкого торможения Панин ударился головой, получив "сильную травму". Но от госпитализации отказался, и после получения на месте первой медпомощи отправился домой.

Обстоятельства ДТП выясняются. В пресс-службе УГИБДД по Москве факт аварии каналу подтвердили.

Позже у KP.RU появилась более расширенная информация. Из которой следует, что на Подвойского столкнулись две машины такси, в которые "вскоре врезалась иномарка, пассажиром которой был Алексей Панин". При этом за рулем последней была 36-летняя Лия Скворцова, сценарист нового фильма, где снимается актер.

Ранее сообщалось, что у Панина за долги отобрали автомобиль.