Алексей Улюкаев оплатил 130 миллионов рублей штрафа

Судебные приставы взыскали с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева 130 миллионов рублей: уголовный штраф, назначенный ему судом. Об этом "РГ" сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"Судебным приставом-исполнителем Специализированного межрайонного отдела по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий УФССП России по Москве взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 миллионов рублей, назначенный Улюкаеву А.В. Замоскворецким районным судом города Москвы", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, год назад суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.