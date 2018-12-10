Аппарат "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство

Запущенный в 1977 году космический зонд "Вояджер 2" (Voyager 2) преодолел гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство, став таким образом вторым из созданных человечеством аппаратов, которые достигли этой области.

Как сообщается на сайте NASA, согласно данным приборов, аппарат пересек внешний край гелиосферы 5 ноября. Именно с этой даты, как пояснил глава программы научных исследований Voyager Эд Стоун, бортовое устройство Plasma Science Experiment (PLS) перестало фиксировать поток солнечного ветра в окружающей среде "Вояджера 2". Эти данные и позволили астрофизикам быть уверенными в том, что зонд покинул гелиосферу.

- "Вояджер 1" пересек эту границу в 2012 году, но у "Вояджера 2" есть приборы в работающем состоянии, которые обеспечат первые в своем роде наблюдения за природой этих своеобразных ворот в межзвездное пространство, - отметили ученые.

В настоящее время зонд находится на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли. Операторы миссии могут поддерживать связь с зондом, но получение информации, передающейся со скоростью света, занимает около 16,5 часа. Для сравнения, свет от Солнца достигает Земли примерно за восемь минут. По словам Стоуна, переданные "Вояджером 2" сведения позволят астрофизикам продвинуться в изучении области межзвездного пространства.

Ученые также пояснили, что пересечение гелиосферы не означает, что "Вояджер 1" и "Вояджер 2" покинули Солнечную систему, и вряд ли это произойдет в ближайшее время. По предположениям астрономов, граница Солнечной системы расположена за пределами внешнего края Облака Оорта - скопления небольших объектов, находящихся под воздействием гравитации Солнца.

- "Вояджеру 2" потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутреннего края Облака Оорта, и, возможно, 30 000 лет, чтобы пролететь за него, - добавил Стоун.

Космический зонд "Вояджер 2" был запущен в августе 1977 года на 16 суток раньше аппарата "Вояджер 1". Изначально миссии были рассчитаны на пять лет для тщательного исследования Юпитера и Сатурна, но впоследствии, так как это оказалось возможным, они были расширены. Полеты обоих станций, продолжающиеся уже 41 год, стали самыми продолжительными космическими миссиями.

По расчетам, корабли смогут поддерживать связь с центром управления на Земле до 2027 года. На борту каждого зонда находятся золотые пластинки с записями земных звуков, музыки и посланиями человечества для вероятных инопланетных цивилизаций.